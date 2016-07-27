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Sağlık

Türkler 100 yılda 10 santim uzadı

Afrika ülkelerinde ise ortalama boy artışı 2-5 cm arasında kaldı

27 Temmuz 2016 18:24

İngiltere’nin Imperial College uzmanı James Bentham liderliğindeki uluslararası uzman kurulu, boy oranlarında 100 yıl önceye göre önemli bir sıçrama kaydetti. İnsanların boylarının değişimi konusunda yapılan bir araştırma, Türklerin ortalama boy uzunluğunun 1914-2014 döneminde 10 santimetreden fazla arttığını ortaya çıkardı.

Habertürk’ün haberine göre İngiltere’nin Imperial College uzmanı James Bentham liderliğindeki uluslararası uzman kurulu, boy oranlarında 100 yıl önceye göre önemli bir sıçrama kaydetti. 187 ülkenin ortalama boy verileri incelenerek yapılan araştırmaya göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadın ve erkeklerin ortalama boyu 1914 yılı ortalamalarının 10 ile 20 cm üzerine çıktı. Afrika ülkelerinde ise ortalama boy artışı 2-5 cm arasında kaldı. Bilim insanlarına göre, anne-çocuk sağlığı, genel sağlık hizmetleri, hijyen ve beslenme alışkanlıklarındaki iyileşmeler insanların boyunu uzattı.

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