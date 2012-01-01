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Politika

Türkiye yoğunlaştırılmış çabalardan memnun İSTANBUL (A.A)

01 Ocak 2012 21:46

-Türkiye yoğunlaştırılmış çabalardan memnun İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye ile görüşmesi sırasında Filistinliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla son dönemde yoğunlaştırılmış olan çabalardan Türkiye olarak memnuniyet duyduklarını belirttiği öğrenildi.  Başbakan Erdoğan, Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye ile 'ın Üsküdar'daki ikametinde 2 saat 35 dakika görüştü.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, görüşme sırasında Başbakan Erdoğan'ın Haniye'ye, ''Filistinliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla son dönemde yoğunlaştırılmış olan çabalardan Türkiye olarak memnuniyet duyduklarını'' belirttiği kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü Geçici Liderlik Komitesi'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çabalarının en kısa sürede tamamlanmasını ümit ettiğine de değindiği öğrenildi.  Erdoğan'ın, ''Filistinliler arasındaki uzlaşı çerçevesinde tüm siyasi grupların katılımıyla Filistin halkının demokratik temsil gücü yüksek ve kapsayıcı bir çatı örgüte kavuşması'' dileğinde bulunduğu belirtildi.  Bölgesel konularda görüş alışverişinin de yapıldığı kabul sırasında, Haniye ve beraberindeki heyetin, Gazze şeridinde halen yaşamakta oldukları ambargo nedeniyle yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aktardıkları kaydedildi.  Kabulde, Haniye'nin, Filistin sorununun çözümüne ve Gazze şeridinde yaşayan Filistinliler'i hedef alan ambargonun kaldırılmasına yönelik çabaları nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.  Görüşmede ayrıca iki ülke Sağlık Bakanlarının Türkiye'nin Filistin'de sağlık konusunda yapabileceği katkıları görüştükleri aktarıldı. 

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