Türkiye’yi yoksullar kurtaracak

ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu, "Türkiye'yi de ekonomiyi de dünyayı da yoksullar kurtaracak" dedi.



Kozanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Bakırköy Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı.



Açılışta konuşan Kozanoğlu, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



"Krizin Türkiye'ye teğet geçmediğini" ifade eden Kozanoğlu, "ÖDP çözüm paketini açıkladı. Türkiye'yi de ekonomiyi de dünyayı da yoksullar kurtaracak" diye konuştu.



"Türkiye'de kriz dolayısıyla 3 milyon işsiz bulunduğunu" söyleyen Kozanoğlu, ÖDP'nin, krize karşı direnenlerin sesi olacağını, tüm yurttaşlara eşit, kaliteli, parasız hizmet götürmeyi amaçladıklarını anlattı. Kozanoğlu, yerel yönetimlerde "kar değil, insan" dediklerini dile getirdi.



Eşitlikten ve özgürlükten yana olduklarını belirten Kozanoğlu, "Fikirlerimiz hep halktan yana. Bu nedenle seçim sandığına gittiğimizde bunu herkese göstermemiz lazım" dedi.



ÖDP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Bahadır da seçim çalışmaları kapsamında yapılan kampanyalarda ölçüsüz para harcandığını savundu.



(AA)

