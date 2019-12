-TÜRKİYEYİ TEHDİT EDEN HACKERLAR HACKLENDİ ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - İnternette ''filtre'' iddiaları karşısında Türkiye'ye yönelik siber saldırı tehdidinde bulunan uluslararası ''Anonymous'' (Anonim) grubunun web sayfası, bir grup Türk hacker tarafından erişime kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 22 Ağustos tarihinde hayata geçireceği ''filtre'' uygulaması ile internetteki temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceğini savunan Anonymous'un Türkiye'deki çeşitli kamu kuruluşları ile bazı medya sitelerine yönelik ''siber saldırı'' tehdidinin ardından bir grup Türk hackerların saldırısına uğradı. Söz konusu grubun yurt dışı kaynaklı ''www.anonnews.org'' adlı internet sitesini hedef alan grubun liderliğini ''The Bekir'' ve ''Jester'' adını kullanan Türk hackerlar üstlendi. Anonymous'un web sitesini kısa sürede etkisiz hale getirerek internet erişimine kapatan Türk hackerlar daha sonra grubun saldırıyı yönetecekleri ''operationturkey'' (Türkiye Operasyonu) ismini taşıyan ''IRC'' sistemi üzerindeki anlık ileti sayfasını hedef aldı. IRC sitesini hackleyerek site üzerinden Anonymous'a destek verenlerin IP adreslerini ele geçirdiklerini açıklayan ''The Bekir'' ve ''Jester'', söz konusu IP bilgilerini Türkiye'deki güvenlik ve istihbarat birimleriyle paylaşacaklarını bildirdi. -ANONYMOUS KAÇACAK YER BULAMADI- Peş peşe gerçekleştirilen etkin saldırıların ardından web sayfası yayını Google'ın web hizmetleri sayfasına taşıyan Anonymous'un izini süren Türk hackerlar, bu kez de dünyanın en büyük arama motorunu hedef tahtasına koydu. Google'un söz konusu sayfa içeriğine savaş açan ''The Bekir'' ve ''Jester''ın ekibi uzun uğraşlar sonucu amacına ulaştı. Google yönetimi saldırıya daha fazla dayanamayarak Anonymous'un web yayınını kaldırdı. -TÜRK HACKERLARIN AMACI NE?- Grubunun liderliğini yapan ''The Bekir'' ve ''Jester'' takma adını kullanan Türk hackerlar, Anonymous'un Türkiye'ye yönelik tehdidi karşısında böylesi bir karşı atak başlattıklarını söyledi. Anonymous'a yönelik saldırının etkin bir şekilde devam ettiğini ve saatlerce web sayfalarına erişilemediğini kaydeden hackerlar, ''Hiçbir güç Türk devletini hedef alamaz, aksini düşünen karşısında bizi bulur'' mesajı verdi. Bu arada Anonymous'un hedef aldığı kimi internet sitelerinin yöneticileri ilk kez böylesi bir saldırı tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, acil durumlarda neler yapılacağını bilmediklerini söyledi. Organize siber saldırılar karşısında devletin ilgili birimleri tarafından bir kriz masası kurulması çağrısında bulunan yetkililer, ancak bu şekilde saldırılarla mücadele edilebileceğini bildirdi.