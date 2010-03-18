Türkiye'yi seviyoruz, isterseniz gideriz

T24 - Başbakan Erdoğan’ın “100 bin Ermeniyi sınır dışı edebiliriz” sözüne üzüldüklerini belirten kaçaklar “Türkiye’yi çok seviyoruz. Ama isterlerse gideriz. Siyasi çıkarlarla insanlar mağdur edilmemeli” dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “100 bin Ermeni’yi sınırdışı edebiliriz” açıklamasına İstanbul’da kaçak çalışan Ermenilerden yanıt geldi. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, 37 yaşındaki A. N. “4 yıldır Türkiye’deyim. Bir arkadaşımla birlikte tezgâhtarlık yapıyoruz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Ama, isterlerse gideriz. Zaten bizim burda olmamızın sebebi Ermenistan’da iş imkanlarının az olması. Asıl suçlu bizim ülkemiz” dedi.



Yazık etmeyin



Son 4 yıldır Türkiye’de yaşayan ve 2 yıldır bakıcılık yaparak geçimini sağladığını belirten 43 yaşındaki M. H., “Aynı evde 4 arkadaş yaşıyoruz. Çalışmak ve para biriktirmek için buraya geldik. Bir iki yıl içinde Ermenistan’a kesin dönüş yapmak istiyorum” dedi. Türkiye’nin iyi niyeti nedeniyle kaçak işçilere göz yumulduğunu belirten M. H. “Burada bir düzenimiz var. Siyasi çıkarlar nedeniyle insanlar mağdur edilmemeli. Hepimizin bakmak zorunda olduğu bir ailesi var. Bu insanlara yazık ederler” diye konuştu.





Kaçak Türkler



Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim görürken okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten 28 yaşındaki T. Z., “Burada bir tekstil firmasında çalışıyorum. Kocam Ermenistan’da yaşıyor. Onun da buraya gelmesini istiyorum. Başbakan’ın “sınırdışı edebiliriz” açıklaması bizi çok üzdü. Avrupa’da yüzbinlerce Türk, kaçak çalışıyor. Türkiye’nin bunu unutmaması lazım” dedi.





Asıl sorun hükümetler arasında



Sekiz yıldır İstanbul’da turizm firması işleten Emma Kirekosyan ise, “Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ermeniler ve Türkler arasında sorun yok. Asıl sorun hükümetler arasında” diye konuştu.





Başbakan onay vermez



Emniyet Otogarı’ndaki bir turizm firmasının çalışanı Zora Kazanciyan, “Ben kaçak işçi değilim. Kaçak işçilerin çoğu, birkaç yıl para biriktirip ülkesine dönüyor. Kaçak işçileri sınırdışı etmek bir ülkenin hakkıdır. Fakat Başbakan’ın buna onay vereceğini düşünmü- yorum” diye konuştu.





