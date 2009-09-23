Türkiye'yi MTV'de kim temsil edecek?

Berlin’de düzenlenecek MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil etmeye aday isimler arasında oylama devam ederken, aday sanatçılar ön eleme öncesi düşüncelerini dile getirdi.



5 Kasım’da Berlin’de düzenlenecek MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni’nde dünya starlarıyla aynı sahneyi paylaşıp Türkiye’yi temsil edecek sanatçının belirlenmesi için oylama devam ediyor... MTV Türkiye’nin kurucusu Esra Oflaz Güvenkaya, aday sanatçılar; Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Bedük, Atiye ve Manga grubu 11 Ekim’de sonuçlanacak eleme öncesi sadece Kelebek’e konuştu.



İşte sorular

1- Sizin gibi kariyer sahibi sanatçılar elemenin olduğu bu tür yarışmalara katılma konusunda bazen tereddüt yaşıyor. Sizin bu yarışmaya katılma nedeniniz neydi?

2- MTV, dünya müziğine yön veren büyük bir marka. Bu platformda yer almak sizin için ne ifade ediyor?

3- Diyelim ki Türkiye’deki yarışmayı kazandınız. Berlin’deki performansınızda nasıl bir sahne şovu sergilerdiniz?

4- Hangi şarkıyı söylersiniz?

5- MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne katılmanızı Avrupa’ya açılma konusunda bir fırsat olduğunu düşünüyor musunuz?

6- Geçtiğimiz yıl Emre Aydın aynı yarışmada Avrupa’nın En Beğenilen Sanatçısı seçildi. Sizin bu yarışmadan beklentiniz nedir?

7- Oylama internet üzerinden yapılıyor. Hayranlarınızın oylamaya ilgisi nasıl?

Kenan Doğulu

Emre’yle hepimiz gururlandık

1- Bu tip organizasyonları yarışma olarak görmüyorum. Bunlar, sektörün büyümesini sağlayan çalışmalar. Uluslararası platformda Türkiye’yi ve müziğimi temsil etme fırsatlarını risk olarak görmüyorum.

2- MTV müzik dünyasına yön veren, müziğe destek olup yatırım yapan bir kuruluş. MTV hepimizin olmazsa olmazı.

3- Etkileyici bir şov da hazırlayabilirdim, son derece sade bir performans da yapabilirdim. O anki duruma ve hislerime göre hareket ederdim.

4- Çok zor bir soru.

5- Yaşadığımız her tecrübe yanımıza kâr kalıyor. Doğasında varsa olacak olan olur.

6- Emre’yle hepimiz gururlandık. Kariyerimde sayısız heyecan yaşadım. Ama kendimi yolun başında hissediyorum. Daha yazacak çok şarkım, söyleyecek çok sözüm var. Nerede olduğunun çok önemi yok, beklentim iyi işler yapabilmek.

7- Onlarla aramızda yıllara dayanan büyük bir aşk var. ‘Yensek de yenilsek de beraberiz’ cinsi bir ilişki. Bu organizasyonu da takip edip, desteklediklerini tahmin ediyorum.

Atiye

Aday gösterilmek bile başarı

1- Bu konuda hiçbir tereddüdümün olmaması... Aday olabilmek zaten başlı başına bir başarı. Seçilirsem daha büyük bir başarı olur.

2- Mutluluk, heyecan ve elbette gurur.

3- Hele bir kazanayım ama sanki kazanacakmışım gibi sahneyi hayallerimde şimdiden kuruyorum.

4- Şarkıya Türkiye elemesini geçersem karar vereceğim.

5- Bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama tek fırsat olmadığını da biliyorum.

6- Beklentim başarılı bir şov... Beni ve izleyen herkesi tatmin eden bir performans. Ve hak etmem durumunda alacağım iyi bir sonuç.

7- İyi olduğunu umuyorum. Bugüne kadar ne başardıysam kendim başarmış olabilirim ama bu süreci onlar olmadan başarmam mümkün değil. Şimdiden şu ana kadar destek olan ve olacak herkese çok teşekkür ediyorum.

MANGA

Denemekten zarar gelmez

1- Elemeli bir sisteme katılmak fanlarınızla olan bağınıza po-

zitif yansıyor. O yüzden geçemezsek, bir şey kaybedeceğimizi sanmıyorum ama geçip de Berlin’e gidersek önümüzde yurtdışı için önemli bir kapı açılacak. Denemekten zarar gelmez.

2- Dünyaya açılmak ve müziğinizi her ülkeye televizyon aracılığıyla duyurabilmek için önemli bir platform. Doğru kullanabilirseniz sizi bambaşka noktalara taşıyabilir.

3- Sade ama iyi düşünülmüş bir şov olmasını isteriz.

4- Hareketli bir parça seçeceğimiz kesin. Kazanırsak hangisi olacağına karar vereceğiz.

5- Kesinlikle ama dediğimiz gibi doğru kullanılırsa. Orada ödül almakla her şey bitmiyor. Devam ettirebilmek sizin elinizde.

6- İngilizce-Türkçe bir şarkı yapıp, klibini MTV Europa’da yayınlatmayı çok isteriz.

7- Resmi fan sitemiz olan mangafan.web.tr’nin desteği inanılmaz. Teşekkür ederiz hepsine.

Esra Oflaz Güvenkaya

Atina kazanırsa üzülürüz

Geçtiğimiz yıl Emre Aydın ile büyük bir başarı elde ettik. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?

- Böyle bir başarıyı elde etmek elbette hepimiz için büyük bir heyecan ve sürprizdi. Onun gibi önemli bir sanatçının geçen yıl Türkiye birincisi seçilmesinden sonra, Avrupa’nın En Sevilen Sanatçısı unvanını alması aslında bir rüyanın daha gerçek olmasıydı. Bu yıl elemeye katılan sanatçılar daha da iddialı.

Peki, bu yarışmayı kazanan sanatçıyı MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde ne bekliyor?

- 11 Ekim gece yarısı Türkiye oylaması bitecek ve birinci açıklanacak. 12 Ekim’de başlayıp 2 Kasım’da sona erecek Avrupa oylamasında ilk beş ülke arasında Türkiye yer aldığı takdirde, seçilen sanatçı 5 Kasım’da Berlin‘de düzenlenecek Avrupa Müzik Ödülleri’nde canlı yayında ödülü kazanmak için bekleyenlerden biri olacak. Bu sene Avrupa’nın diğer ülkelerinden de çok kuvvetli adaylar var. Mesela İtalya’dan Tiziano Ferro, Norveç’ten Royksopp, Fransa’dan David Guetta... Ödül gecesinde birinci olursa, bir milyar kişi müziğini dinleyecek, dünya çapında tanınacak, dünya medyası ile röportajlar yapacak, single çıkaracak ve uluslararası MTV’lerde klipleri dönecek.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin İstanbul’da düzenlenmesi konusunda son gelişmeler ne yönde?

- Kültür Bakanlığı’yla görüşmeler yaptık, resmi olarak desteklediler. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Komisyonu ile de görüşmeleri sürdürdük, Şekib Avdagiç de İstanbul’da yapılması için gerekli desteği verdiklerini söyledi. Şimdi yazılı onay bekliyoruz. Ancak Yunanistan da törenin Atina’da yapılması için çok bastırıyor. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’yken, Avrupa Müzik Ödülleri komşu Atina’da yapılırsa, çok üzücü olacak. Hem çok büyük prestij kaybı hem de ülke tanıtımı için tarihi bir fırsat kaçmış olacak.

Nil Karaibrahimgil

İngilizce şarkı neden söylemeyeyim

1- Haklısınız. Ben de teklif gelince aynı şeyi düşündüm ama sonra hoşuma da gitti, kendimi yeni hissettim. Zaten kendimi yolun başında gibi görüyorum sürekli. ‘Yarışma’ kelimesini müzikle pek birleştiremiyorum. Öyle yarışmaz bir şey ki...

2- Güzel şeyler... MTV çocukluğumda çok güzel müzik ve kliplerle beni beslemiş bir kanal. MTV Müzik Ödülleri’ni yıllarca seyrettim. Güzel bir şey.

3- Perde şovumu yaparım herhalde. Son yıllarda gördüğüm en güzel şov (gülüyor). Şaka bir yana beğeniyorum gerçekten, onu daha güzel hale getiririm video bazında. Bir de küçük İngilizce şarkı neden söylemeyeyim?

4- Bilmem... O gün gelirse düşünürüm.

5- Olabilir... Ben platformlardan çok performanslara inanıyorum ama yine de, bir ses vermeni sağlar tabi.

6- En güzel şarkıları yazmak. MTV bu konuda ne yapabilir ya da ödüller (gülüyor).

7- Herhalde iyidir. Çok takip etmedim.

Bedük

Sahne performansıma güveniyorum

1- Ben katılmak için özel bir çaba sarf etmedim. MTV Türkiye beni seçti, ben de ‘OK’ dedim. Tereddüdüm olmadı, çünkü amaç bir yarışmanın içinde olmak veya olmamak değil, dünyanın en önde giden müzik kanalı vesilesiyle gayet eğlenceli bir ortamın içinde yer almak keyifli bir durum.

2- Gayet keyifli...

3- Beni bu günlere getiren şey sahnemin kulaktan kulağa yayılması oldu zaten. Bu geleneği gittiğim her konserde sürdürürüm.

4- “We are the one”... Martta çıkacak olan yeni albümden bir parça (gülüyor).

5- Böyle şeyleri pek düşünmem... Sevdiğim şeyi yaparım, ne kadar çok insan beni dinlerse o kadar mutlu olurum... Neden olmasın...

6- Eğlence, iyi müzik...

7- Bana gelen mail’ler gayet yüksek ama sonucu bilemeyiz tabi.