Erdoğan'ı kızdıran S&P analisti Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin notunu pozitiften durağana çeviren raporun altında imzası bulunan S$P Türkiye baş analisti Eileen X. Zhang, Türk yetkililerle görüşmek için 16 Mayıs'ta İstanbul'a geliyor.

S&P yönetimi, Başbakan Erdoğan'ın sert eleştirisi sonrası ‘kendini anlatmak’, S&P’nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek, Türkiye ’nin performansı ile öngörüleri değerlendirmek amacıyla bir dizi temaslarda bulunacak.

Milliyet'in haberine göre, Eileen Xiaoyu Zhang, Çin’in eski başkentlerinden Nanjing’de yetişti. Zhang 1989 - 1995 arasında Nanjing Yabancı Dil Okulu adlı eğitim kurumunda İngilizce öğrenim gördü. 1995 - 1997 arasında yine Nanjing şehrindeki Çin Eczacılık Üniversitesi’nde eczacılık eğitimi alan Zhang 1997 - 2001 arasında da ABD’nin New York şehrindeki Bard College’da hem kimya, hem ekonomi okudu. 2001 - 2002 arasında ise İngiltere’de London School of Economics’te ekonomi mastırı yaptı.

Zhang Londra’da profesyonellere eğitim veren BPP adlı öğrenim kurumunda 2003 - 2005 arasında finansal analiz eğitimi aldı. 2001 - 2002 arasında 10 ay Credit Agricole’da çalışan Zhang, Temmuz 2002’de S&P kadrosuna katıldı. S&P’de 10’uncu yılını dolduracak olan Zhang daha çok Avrupa ülkelerinin analizlerini yapıyor.

500 milyar $’LIK 17 dev geldi



Cirosu toplamı 500 milyar doları bulan ve yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlayan 17 küresel dev şirketin CEO’ları Yatırım Danışma Konseyi için İstanbul’da buluştu. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki konseyde dev şirketlere yeni teşvik sistemi anlatıldı ve Türkiye’deki yatırımlarını artırmaları istendi. IMF Başkanı Christine Lagarde ile Dünya Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı Mulyani Indrawati’nin de katıldığı zirvede Aditya Birla, BBVA, Bayer, Citigroup, GE Healtcare, Huawei, IBM, Inditex, ITOCHU, Mango, Ogilvy, Coca Cola, Timken, Western Union, UPS, Verbund ve Vodafone şirketlerinin CEO ve başkan yardımcısı düzeyindeki isimleri katıldı.