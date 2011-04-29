-TÜRKİYE'Yİ HAMAMÖNÜ TEMSİL EDECEK ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Ankara'nın Altındağ ilçesi belediyesince yaklaşık 2 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının sonucu olan Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılının ''Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu'' seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda komisyon, her yıl yeni bir tema belirleyerek yarışma açıyor ve başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara ''Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü'' veriliyor. Kazanan destinasyonlar için Avrupa Komisyonu tarafından tanıtım videoları hazırlanarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri televizyonlarında yayınlanıyor ve Avrupa Turizm Forumu kapsamında düzenlenen fuarda diğer ülkelerin kazanan ulusal destinasyonları ile beraber tanıtımı yapılıyor. Gerçekleştirilen faaliyetler, destinasyonun Avrupa ülkelerinde tanıtılmasına büyük katkıda bulunuyor. Bu yılki Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programı'nın teması da ''İyileştirilmiş Fiziksel Mekanlar'' olarak belirlendi ve bu kapsamda her ülkeden sürdürülebilirlik ilkesi ışığında yürütülen ıslah etme, koruma ve zenginleştirme projelerine konu olmuş fiziksel mekanlar ve turizm arzını bu kaynaklara dayandıran düşük turizm potansiyeline sahip destinasyonların aday olarak gösterilmesi beklendi. Bu kapsamda, iyileştirilmiş fiziksel mekan olanaklarına ilişkin potansiyelinin destinasyon yaratma kapasitesi göz önünde bulundurularak Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaşan başvuruların değerlendirmesi neticesinde en yüksek puanı alan beş finalist destinasyon; Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu, İpek Yolu Üzerinde Mudurnu, Safranbolu Eski Çarşı ve Kıranköy, Tarsus St. Paulus Kuyusu ve Çevresi ile Kütahya Evlerini Yaşatma Projesi olarak belirlendi. Finalist destinasyonların Değerlendirme Komitesi üyelerince yerinde incelenmesi ve Üst Değerlendirme Komitesi'nin kararı neticesinde ''Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması 2011 Türkiye Ulusal Destinasyonu'' olarak en yüksek puanı alan ''Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu''nun seçilmesi önerildi ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ''olur''u ile uygun görüldü. Bakanlık makamı tarafından dört finalist destinasyon ve Ulusal Destinasyon'a Ankara'da, Avrupa Komisyonu tarafından da Türkiye Ulusal Destinasyonu'na Brüksel'de ödülleri takdim edilecek.