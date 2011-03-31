Türkiye’yi ‘Gülen Meryem’ tanıtacak

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Niğde’deki Gümüşler Manastırı’nda gördüğü gülen Meryem Ana ve İsa freskinin önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’nin tanıtımında kullanılacağını söyledi.



Niğde Gümüşler’de tarihi Gümüşler Manastırı’nı gezerken rastladığı gülen Meryem Ana ve İsa freskine hayran kalan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Dünyada bir benzeri yok. Gülen Meryem Ana ve İsa’ya rastlanılmadı” dedi. Günay, freski, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı yapacağını belirterek, “Gelecek yıl tanıtım çalışmamızın ana figürü olacak. Bütün tanıtım materyallerinde kullanmayı planlıyorum. Türkiye olarak turistleri gülen Meryem Ana ve İsa figürü ile karşılayacağız.





BİZANS'TAN KALMA



Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Koç fresk ve manastırla ilgili şu bilgileri verdi: “Gümüşler Manastırı, Kapadokya bölgesinde iyi bir şekilde korunarak günümüze ulaşmış manastırlardan biri. Bizans sanatının Anadolu’daki en güzel ve en iyi korunmuş eserlerinden biri. Oldukça büyük ve geniş bir kaya kütlesi içine kazılmış. Manastırın en önemli yapısı, kompleksin kuzeyinde yer alan kilise. Kaya oyuğu şeklinde dört sütunu bulunan kilisenin duvarlarını freskler kaplıyor. Resimler, Hazreti İsa’nın hayatını anlatıyor. Manastırın sol apsisinde (ucunda) yer alan Meryem, halk arasında da ‘Gülen Meryem’ olarak biliniyor ve Gümüşler Manastırı’nı ziyaret edenleri çok etkiliyor.”







