-TÜRKİYE'Yİ GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜLÜYOR ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Türk Hava Kurumu (THK) öğretmen pilotu Orhan Özgülbaş, Türkiye'deki 27 ili motorlu yamaç paraşütünden fotoğraf makinesi ve kamerayla görüntüledi. 25 yıldır bu kurumda eğitmenlik yaptığını, çekimlerde bazen ciddi risklerle karşılaştıklarını ifade eden Özgülbaş, ''Fotoğrafçılık ve kurgu konusunda eğitim almıştım. Gökyüzünden çekim yapmaya 2006'da başladım. 4 yılda 3 kez Türkiye turu yaptım. Her ilde istediğimiz gibi çekim yapamayabiliyoruz çünkü hava şartları uygun olmayabiliyor. Sadece gökyüzünden çekim yapmıyoruz. Aynı zamanda gösteri uçuşları yapıyoruz, havacılıkla ilgili bilgi ve eğitim veriyoruz, gezdiğimiz yerlerin kültürel, doğal ve tarihi yapısı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bu nedenlerden ötürü 27 ilde çekim yapmak 4 yılımızı aldı. Amacımız 81 ilin çekimlerini tamamlamak'' diye konuştu. Bu görüntüleri farklı illerde açtıkları sergilerle vatandaşlarla paylaştıklarını anlatan Özgülbaş, 27 ilde 10 bine yakın fotoğraf çektiklerini söyledi. Özgülbaş, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Urfa, Van ve Zonguldak'ın görüntülerinin şu anda sergilerde kullanıldığını, yeni çekim yaptıkları 3 ilin görüntülerinin de kısa sürede sergileneceğini kaydetti. Gökyüzünden Türkiye belgeseli için 500 saat video çekimi yaptıklarını bildiren Özgülbaş, bu görüntülerden oluşan belgesel ve 250 fotoğraflık bir albümün de yer aldığı DVD'lerin bağış karşılığında THK adına satıldığını ifade etti. Orhan Özgülbaş, bu fotoğraf ve bilgilerin yer alacağı bir kitap oluşturmaya çalıştıklarını, kitabın THK tarafından satışının yapılacağını anlattı. Orhan Özgülbaş, çekim yaptıkları illerde kalkış ve iniş ile çekim açılarının belirlenmesi için önce yerden inceleme yaptıklarını, daha sonra da hava şartlarına göre çekimleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Özgülbaş, proje kapsamında çekilen fotoğrafların, orijinal olarak, afiş veya kartpostal şeklinde satışının da THK tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.