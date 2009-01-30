Türkiye’yi eşcinseller tanıtıyor

Türkiye’nin İspanya’daki tanıtımı, eşcinseller tarafından yönetilen Pasion şirketine verildi. Şirketin gay ve lezbiyen sanatçıları kampanyalarında kullanmasından bu ülkedeki Türkler şikâyetçi.



Yılda yaklaşık 300 bin turistin geldiği İspanya’da, Türkiye’nin tanıtımı, bu ülkenin "renkli" simalarına teslim edildi. Türkiye’nin tanıtımını yapmakla görevli Madrid Turizm Müşavirliği, halkla ilişkiler görevini, İspanya’nın en ünlü eşcinselleri tarafından yönetilen "Pasion" adlı şirkete verdi. Bu şirket, gay ve lezbiyen sanatçılar ile İspanya’nın "ikinci sınıf" şarkıcılarını, Türkiye’nin tanıtımıyla görevlendirdi.



Bu seçimin ardından, asıl adı Rafael Ojeda olan eşcinsel flamenko sanatçısı Falete, Madrid’de bu yıl 29’uncusu yapılan ve önceki gün kapılarını açan Uluslararası Turizm Fuarı’nda (FITUR) sadece Türkiye’nin standını ziyaret etti. Ojeda’nın ziyareti İspanyol basınında yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu fuar için 1 milyon Euro harcadığı belirtildi.



İspanya’nın en büyük televizyon kanalı TVE1 ise, "Bakın FITUR’da Türkiye’nin imajını kim temsil etti" şeklinde bir anonsla bu ziyareti izleyicilerine aktardı. Skandallarıyla meşhur Falete’nin, Madrid’deki Turizm Müşavirliği tarafından 10 gün önce Türkiye’ye davet edilerek "Hollywood yıldızı gibi" ağırlandığı bildirildi. Falete’nin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinde de sahne alması için görüşmeler sürüyor.



Falete’nin son Türkiye ziyaretine, İspanyol gay dergisi Shangay’da da geniş yer verildi. Shangay’ın düzenlediği tüm etkinliklerde ve diğer bazı eşcinsel dergilerde de Türkiye’nin tanıtımı yapıldı. Bu ülkedeki Türk vatandaşları, "Pasion" adlı halkla ilişkiler şirketinin, "çok meşhurlar" diyerek İspanya’da "adı kötüye çıkmış" bazı şarkıcıları Ankara’ya önermesinden ve bu isimleri zaman zaman kabul ettirmesinden şikâyet ediyor. (Hürriyet)

