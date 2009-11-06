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Türkiye’yi Elif bebek tanıtacak

MEB, Türkiye’nin tanıtımında kullanılması için tasarlanan, bebeğe “Elif” adını verdi.

06 Kasım 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB), Türkiye’nin tanıtımında kullanılması için tasarlanan, Türk motiflerini yansıtan kıyafet ve aksesuarlarla süslenen bebeğe “Elif” adını verdi.

Türk kadınının tipik özellikleri bu bebekte!Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun Atatürk Kız Meslek Lisesi’nde tanıttığı bebek, Türkiye’nin kültür yüzü olacak. Bebeklerin üretiminde, kadınlara istihdam sağlanacak. İnternet üzerinden satışa sunulan bebeklerden elde edilen gelir de eğitim fonuna aktarılacak. Çubukçu, olgunlaşma enstitülerince uzun ve titiz bir hazırlık süreciyle tasarlanan Elif’i kamuoyuyla tanıştırmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Kulağına ismini fısıldadığımız Elif bebeklerin asıl öyküsü bundan sonra yazılacak” dedi. Çubukçu, şunları söyledi: “Nakışı, oyası, yazması, takısı ile geleneksel el sanatlarımızı üzerinde taşıyan bu kültür elçisi, ülkemizi başarıyla temsil edecek. Aynı zamanda bir istihdam kapısı açarak, kadınlarımızın yazacakları başarı hikayelerinde onlara yol arkadaşı olacak.”

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