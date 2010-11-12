Türkiye’yi duygulandıran fotoğraftan aile dramı ortaya çıktı

T24 - Zonguldak'ta boyacılık yapan 16 yaşındaki Ahmet Keskin'in 10 Kasım'da sirenlerin çalmasıyla ayağa kalkıp saygı duruşuna geçtiği anın fotoğrafları tüm gazetelerde yer alırken, Keskin, "Herkes beni konuşuyor. Çok duygulandım" dedi.



Zonguldak’ta düzenlenen Atatürk’ü anma töreni sırasında ayakkabı boyarken, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunan 16 yaşındaki Aykut Keskin’in, 1 yıl önce annesinin evi terk edip başka birisiyle evlenmesi, babasının da İstanbul’a gitmesi üzerine okulu bırakıp boyacılık yapmaya başladığı ortaya çıktı. Gazetelerde fotoğrafını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Keskin, “Herkes beni konuşuyor. Çok duygulandım” dedi.

Roman bir ailenin 2 çocuğundan biri olan Aykut Keskin, dün Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda, Atatürk’ün ölümünün 72'nci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlenirken, Valiliğin karşısındaki Liman Caddesi’nde bir müşterisinin ayakkabılarını boyuyordu. Saat 09.05’te siren sesini duyan Aykut Keskin, işini bırakıp ayağa kalkarak müşterisiyle birlikte Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Gazete ve TV’lere yansıyan fotoğrafı ile Atatürk’e duyulan saygının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturan Aykut Keskin’in annesi Bahriye’nin 1 yıl önce evi terk edip başka birisiyle evlendiği, bunun üzerine fiziksel engelli babası Satılmış Keskin’in de İstanbul’a gittiği öğrenildi.

Ailenin parçalanması üzerine Aykut ve zihinsel engelli ağabeyi 18 yaşındaki İsmet Keskin, dedesi ve babaannesinin evinde kalmaya başladı. Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi 1’inci sınıfta eğitim görürken geçen yıl okulu da bırakmak zorunda kalan Aykut Keskin, 2 yıldır okul çıkışlarında yaptığı boyacılıkta tüm gün çalışmaya başladı. Ağabeyi ile aynı adı taşıyan Türkiye Taşkömrü Kurumu’ndan emekli dedesi İsmet Keskin’e boyacılık yaparak yardım eden Aykut Keskin, günde 10-15 lira kazandığını söyledi.







Ayakkabı boyarken siren sesini duyunca hiç tereddüt etmeden ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunduğunu anlatan Aykut Keskin, “Atatürk bizim için onca savaşlara gitmiş. Onun için ayağa kalktım, saygı duruşunda bulundum. O anda iyi duygular yaşadım. Keşke herkes aynısını yapsa. Ayakkabısını boyadığım müşterimle 1.5 liraya anlaşmıştım. Boyadıktan sonra o 2 lira verdi. Bugün gazetelerde fotoğrafımı görünce çok mutlu oldum. Mahallede herkes beni konuşuyor. Çok duygulandım” dedi.

En büyük hayalinin okuluna yeniden dönüp eğitimini tamamlamak olduğunu söyleyen Aykut Keskin, daha sonra da bir işe girerek çalışmak istediğini söyledi.





Dedesi İsmet Keskin de 600 lira emekli maaşı aldığını, torununun okumayı çok istediğini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.



