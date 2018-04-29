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BBC Türkçe

Türkiye'yi de tehdit eden Çin uzay istasyonu için İtalyan halkına 5 uyarı

Gelecek haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi. Olası bir çarpma durumunda yapılması gereken maddeler 5 başlıkta sıralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Gelecek haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi.

İtalyan Sivil Savunma yönetiminin internet sitesinde hazırlanan özel bölümde, olası bir çarpma durumunda yapılması gerekenler 5 maddede sıralandı.

Sivil Savunma'nın açıklamasında, "Bu türden olayların ve Dünya'ya, özellikle de karaya çarpma vakalarının çok nadir görüldüğünü hatırlatırız. Dolayısıyla, bu tip olaylar karşısında alınacak korunma önlemleriyle ilgili uluslararası kodlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, potansiyel çarpma riski olan bölgelerdeki halkın korunma amacıyla faydalanabileceği bazı talimatlar hazırlamak mümkün" denildi ve bu talimatlar özetle şöyle sıralandı:

Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı. Çin yönetimi uzay istasyonunun kontrolden çıktığını 2016'da Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

Tiangong-1'in, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında, 43 derece Güney ve 43 derece Kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin ediliyor. Uzay istasyonunun büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması beklense de bazı parçaların yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.

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