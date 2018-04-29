Türkiye'yi de etkileyen fidye yazılımından korunmak için ne yapmalı?

Bilgisayar korsanlarının hazırladığı WannaCry adlı fidye yazılımı, 150 ülkede 200 binden fazla kişiyi etkiledi.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin de saldırıdan etkilenen ülkeler arasında olduğunu açıkladı.

Yazılım, sızdığı bilgisayar içindeki verileri kilitliyor ve belgelerin yeniden kurulumu için kullanıcıdan ödeme talep ediyor.

Yazılım, 'solucan' olarak bilinen virüs aracılığıyla bilgisayarlara giriyor. Bu virüs, genellikle e-posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri, korsan oyun, DVD ve CD'ler aracılığıyla bulaşıyor.

Virüs, sadece Window işletim sistemine sahip bilgisayarları etkiliyor.

Siber saldırı asıl olarak kurumları hedeflese de bireysel bilgisayar kullanıcıları da risk altında.

Peki virüsten korunmak için ne yapmak gerekiyor?

Uzmanların önerileri işletim sistemlerini güncelleme, anti-virüs programlarının kullanımı ile şüpheli e-mail ve linklere dikkat etme üzerinde yoğunlaşıyor. Uzmanların önerileri şunlar: