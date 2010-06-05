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Yaşam

Türkiye'yi büyük afetler bekliyor

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye'yi önümüzdeki dönemde büyük afetler bekliyor.

05 Haziran 2010 03:00

T24- İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'yi önümüzdeki dönemde büyük afetler beklediğini söyledi.


Depremle birlikte Türkiye'nin jeofizik biliminin önemini öğrendiğini ileri süren Prof. Dr. Kadıoğulu, ''Meteorolojinin önemi hala anlaşılamadı. Meteorolojiyi herkes sadece hava sıcaklığı ile ilgili zannediyor. Bunun mühendislik tarafı var bunu hala Türkiye fark etmiş değil'' diye konuştu.
Türkiye'yi gelecek dönemde bekleyen üç önemli afetin olduğunu ileri süren Prof. Dr. Kadıoğlu, şunları söyledi:


''Türkiye'yi önümüzdeki dönemde kuraklık, ani seller ve denizlerde su seviyesinin yükselmesi gibi büyük afetler bekliyor. Kuraklığın içinde kıtlık, orman yangınları, tarımsal haşereler ve sıtma gibi hastalıklar da var. Bunlarda artış bekleniyor. Türkiye zaten yarı kurak bir ülke. Ani seller, gök gürültülü ve sağanak yağışlarla birlikte yıldırımlar da büyük problem yaratıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle ölenlerin sayısı da giderek artıyor. Aslında yeni bir afet çıkmıyor sadece meteorolojik afetlerin sayısı, şiddeti ve süresinde artış yaşanıyor. Bunlar daha da artacak.


Kuraklıkla mücadele ve izleme konusunda Türkiye'nin büyük problemleri var. Kuraklık çok büyük ve Türkiye'de çok sık yaşanan bir afet. Kuraklık Türkiye'nin bir gerçeğidir. Kuraklıkla daha ileride daha fazla karşılaşacağız. Nüfusumuz arttıkça, su havzaları daha fazla yerleşime açıldıkça, tarım alanlarında daha fazla ev, fabrika yapıldıkça gelecek yıllarda kuraklık bizim için daha büyük bir problem olacak.''

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