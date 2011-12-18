Türkiye'yi bekleyen afet: Kuraklık

T24 - Bu yılki yağışlar kurak 2007'nin de gerisinde. Barajlar boş, uzmanlara göre tüm Türkiye'yi kuraklık bekliyor. Üstelik 2013, bilinen en sıcak yıl olmaya aday.





Radikal’in gündeme getirdiği İstanbul’daki kuraklığın 2013’te Türkiye geneline de yayılacağı ortaya çıktı. Özellikle El Nino sıcak su akıntısı, Güneş’te meydana gelecek patlamalar ve sera gazlarının da etkisiyle 2013’ün dünyanın bilinen en sıcak yılı olacağı sanılıyor. Barajlar da alarm veriyor. Yağışlar, İstanbul’da kuraklığın yaşandığı 2007 yılının da altında. Radikal’e konuşan uzmanlar, “Önümüzdeki yıl yağışlar yeterli seviyede olmazsa Türkiye’de su sıkıntısı yaşanacak, Avrupa’da olsa acil durum ilan edilirdi. Derhal tasarruf tedbirleri alınmalı” uyarısında bulundu. Peki, 2013’te ne olacak?

İstanbul’da 200 günlük su



Bu yıl yağışların son 50 yıllık ortalamanın da altında kalmasıyla barajlardaki doluluk oranlarında ciddi düşüş yaşandı. İstanbul’da doluluk oranı yüzde 52’ye düştü. Bir anlamda İstanbul’un 200 günlük suyu kaldı. Kuraklığın lokal kuraklıktan bölgesel kuraklığa geçmesiyle diğer illerde de durum aynı.



Radikal’e konuşan uzmanlar asıl tehlikenin 2012 ve 2013 yıllarında yaşanacağını söylüyor. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, kuraklığın sinsi gelişen bir afet olduğuna dikkat çekerek; “En sıcak yıl olarak kabul edilen yıllarda güneşteki lekeler minimumdu. 2013’te bu maksimuma çıkacak. Artan sera gazları, El Nino (sıcak su akıntısı) ve güneşteki bu lekeler bir araya gelince 2013 yılı son 1400 yılın en sıcak yılı olmaya aday” dedi. Kadıoğlu, mevcut yağışlar ve barajlardaki su seviyesine göre kuraklığın şiddetinin belirlenip önlem alınması gerektiğini söyledi.



Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen ise mevcut verilere göre halen kuraklık yaşandığı görüşünde:



“Kuraklık periyodik olarak 10 yılda bir yaşanırken artık 5 yılda bir tekrarlanmaya başladı. Bu da küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Yağışlarda azalma, sıcaklıklarda ise artışlar yaşanacak. Derhal tedbir alınmalı. 2010 Aralık’ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 77 iken, bugün ise yüzde 52 oranında. Yüzde 24’lük bir azalma önemli bir miktar. 2007’den sonraki en düşük değer şu anda karşımızda. Yağışlara baktığımız zaman da yüzde 30’luk azalma var. Batı’da yüzde 15’lik azalma izlemeye alınır, 25’lik azalmada uyarı verilir. Yüzde 35’te ise acil durum devreye sokulur. Şu an uyarı seviyesini geçtik. Tasarruf kampanyaları düzenlenmeli. Batı Anadolu’daki yağışlar da azaldı. Şu anda hem tarımsal hem de içme suyu kuraklığı başlamış durumda.”

Bomba patlayacak



Adil Tek (Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Temsilcisi):



“Barajlardaki duruma bakıldığında su miktarı yarıya yakın, şu an için önümüzdeki yaza kadar bir problem yok. Ama 2012’de eylül-ekim yağışlarında bir sıkıntı olur ve yağışlar ortalamanın altına düşerse bomba patlayacak, sıkıntı başlayacak.”

Güneşten büyük sürpriz



Prof. Orhan Şen’in açıklamalarına göre 2012 ve 2013’te ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. Pro. Dr. Şen’e göre 2012 ve 2013’te yaşanacaklar özetle şöyle:



Bu yıl La Nina’nın etkisindeyiz. Önümüzdeki yıl ise El Nino’nun etkisi altına gireceğiz. Dolayısıyla sıcaklıklar daha da artacak.



2012 ve 2013’te güneşteki lekeler artacak. Güneşteki patlamalar maksimum seviyeye ulaşacak. Son yüzyılın en büyük güneş patlamalarının 2012 ve 2013’te olacağı görülüyor. Bu nedenle radyasyon artacak ve bu da sıcaklık değerlerini arttıracak. Bu patlamalar haberleşmeyi de sekteye uğratacak. Uydu sistemlerinde problem çıkacak ve iletişim zorluğu yaşanacak. İklim değişikliği sonucu sıcaklıkta 2 derecelik artış bekleniyor.



