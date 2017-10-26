Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden basketbol takımlarının bugün aldığı sonuçlar

İSTANBUL, (DHA)
Türkiye\'yi Avrupa\'da temsil eden basketbol takımlarının bugün oynadığı mücadeleler tamamlandı.
Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar şu şekilde:
THY AVRUPA LİGİ
Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 80-71
7DAYS AVRUPA KUPASI
A GRUBU
Darüşşafaka - UNICS Kazan: 78-69
B GRUBU
Buducnost Podgorica - Galatasaray Odeabank: 87-78
D GRUBU
Dolomiti Energia Trento - Tofaş: 88-91
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A GRUBU
Ewe Baskets Oldenburg - Pınar Karşıyaka: 96-82
B GRUBU
Gaziantep Basketbol - Iberostar Tenerife: 74-87
FIBA AVRUPA KUPASI
E GRUBU
İstanbul BBSK - Lukoil Academic Sofia: 81-69
KADINLAR AVRUPA LİGİ
A GRUBU
Bourges Basket - Galatasaray: 72-74
B GRUBU
Fenerbahçe - BLMA: 79-63
Yakın Doğu Üniversitesİ - UMMC Ekaterinburg: 70-79
KADINLAR AVRUPA KUPASI
B GRUBU
Mersin BŞB - Enisey: 69-62
E GRUBU
Bellona AGÜ Spor - Basket 90 Gdynia: 67-62