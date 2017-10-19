T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden basketbol takımlarının bugün aldığı sonuçlar

İSTANBUL, (DHA) Avrupa kupalarında mücadele eden erkek ve kadın basketbol takımlarımızın bugün oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde: --- ERKEKLER --- - FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ - B Grubu PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol: 82-85 C Grubu Banvit - Pi

19 Ekim 2017 02:45

İSTANBUL, (DHA)

Avrupa kupalarında mücadele eden erkek ve kadın basketbol takımlarımızın bugün oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:
--- ERKEKLER ---
- FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ -
B Grubu
PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol: 82-85
C Grubu
Banvit - Pingvini Ljubljana: 87-83

- 7DAYS AVRUPA KUPASI -
A Grubu
Darüşşafaka - Cedevita Zagreb: 85-83
B Grubu
Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank: 74-71

- FIBA AVRUPA KUPASI -
E Grubu
U BT Cluj Napoca - İstanbul BBSK: 90-69
G Grubu
Khimik Yuzhny - Demir İnşaat Büyükçekmece: 60-80

--- KADINLAR ---
- AVRUPA LİGİ -
A Grubu
Galatasaray - ZVVZ USK Praha: 82-77
B Grubu
BLMA - Yakın Doğu Üniversitesi: 56-80

- AVRUPA KUPASI -
B Grubu
MBK Ruzomberok - Mersin BŞB: 61-86
D Grubu
ACS Sepsi-SIC - Hatay BŞB: 63-80
E Grubu
Bellona AGÜ Spor - Sleza Wroclaw: 70-72
Basket 90 Gdynia - İstanbul Üniversitesi: 84-52

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AvrupaERKEKLERFIBALİGİGrubu PAOK SalonikiGaziantep BasketbolGrubu BanvitPingvini LjubljanaAVRUPA KUPASIGrubu DarüşşafakaCedevita ZagrebGrubu Reggio EmiliaGalatasaray OdeabankFIBA AVRUPA KUPASIGrubu U BT Cluj Napoca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24