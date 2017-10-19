Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden basketbol takımlarının bugün aldığı sonuçlar

İSTANBUL, (DHA)

Avrupa kupalarında mücadele eden erkek ve kadın basketbol takımlarımızın bugün oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

--- ERKEKLER ---

- FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ -

B Grubu

PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol: 82-85

C Grubu

Banvit - Pingvini Ljubljana: 87-83

- 7DAYS AVRUPA KUPASI -

A Grubu

Darüşşafaka - Cedevita Zagreb: 85-83

B Grubu

Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank: 74-71

- FIBA AVRUPA KUPASI -

E Grubu

U BT Cluj Napoca - İstanbul BBSK: 90-69

G Grubu

Khimik Yuzhny - Demir İnşaat Büyükçekmece: 60-80

--- KADINLAR ---

- AVRUPA LİGİ -

A Grubu

Galatasaray - ZVVZ USK Praha: 82-77

B Grubu

BLMA - Yakın Doğu Üniversitesi: 56-80

- AVRUPA KUPASI -

B Grubu

MBK Ruzomberok - Mersin BŞB: 61-86

D Grubu

ACS Sepsi-SIC - Hatay BŞB: 63-80

E Grubu

Bellona AGÜ Spor - Sleza Wroclaw: 70-72

Basket 90 Gdynia - İstanbul Üniversitesi: 84-52