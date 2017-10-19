Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden basketbol takımlarının bugün aldığı sonuçlar

İSTANBUL, (DHA)
Avrupa kupalarında mücadele eden erkek ve kadın basketbol takımlarımızın bugün oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:
--- ERKEKLER ---
- FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ -
B Grubu
PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol: 82-85
C Grubu
Banvit - Pingvini Ljubljana: 87-83
- 7DAYS AVRUPA KUPASI -
A Grubu
Darüşşafaka - Cedevita Zagreb: 85-83
B Grubu
Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank: 74-71
- FIBA AVRUPA KUPASI -
E Grubu
U BT Cluj Napoca - İstanbul BBSK: 90-69
G Grubu
Khimik Yuzhny - Demir İnşaat Büyükçekmece: 60-80
--- KADINLAR ---
- AVRUPA LİGİ -
A Grubu
Galatasaray - ZVVZ USK Praha: 82-77
B Grubu
BLMA - Yakın Doğu Üniversitesi: 56-80
- AVRUPA KUPASI -
B Grubu
MBK Ruzomberok - Mersin BŞB: 61-86
D Grubu
ACS Sepsi-SIC - Hatay BŞB: 63-80
E Grubu
Bellona AGÜ Spor - Sleza Wroclaw: 70-72
Basket 90 Gdynia - İstanbul Üniversitesi: 84-52