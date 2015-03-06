Türkiye'yi ağlatan Gamze Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

Lösemiye karşı 5 yıldır verdiği mücadeleyi kaybeden Gamze Akbaş, dün İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Gamze Akbaş, hastalığı sürecinde oğluna yazdığı mektuplarla Türkiye’yi ağlatmıştı. Akbaş, “Benim de bir anne olarak en büyük hayalimdi Atakan’ı önlük içinde görmek” demişti.

Lösemiye karşı verdiği mücadeleyle Türkiye gündeminde yer alan ancak yaşam savaşını önceki gün yitiren Gamze Akbaş, dün İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camii’nde düzenlenen törende konuşan eşi Emrah Akbaş, oğulları Atakan’a da annesinin öldüğünü söylediğini belirterek, “Oğlum da güzel şeyler söyledi. Bana ‘Annem Atatürk’ün yanına gitti. İyi insanlar cennete gider’ dedi” yorumunu yaptı. Ege Ordu Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Emrah Akbaş’ı, Ege Ordusu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Yılmaz Yıldırım, silah arkadaşları da acılı gününde yalnız bırakmadı. Cenaze namazı öncesinde kayınbabası İbrahim Cansever ile birlikte açıklama yapan Emrah Akbaş, “Beş yıldır verdiğimiz savaşı kaybettik. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsinler. Ama binlerce hasta ilik nakli bekliyor. İlik arıyor. Kemik iliği bankasının bir an önce kurulmasını istiyorum” dedi.

Akbaş’ın cenazesi, öğle namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akbaş, uygun ilik arama sürecinde “Oğlum Atakan için yaşamak istiyorum” çağrısıyla ülke gündemine gelmişti. İtalya’dan bulunan donörden alınan ilikle yaşama tutunan Gamze Akbaş, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Facebook hesabından son olarak, “Üç gün oldu, yavrumla kucaklaşalı. Gecesine acil ve yatış. Akşam telefonda ‘Annecim bu sefer tam iyileş’. Ahh yavrum benim en çok istediğim bu. Ayakta durmak. Başka şans bırakılmadı” mesajını paylaşmıştı.