Maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Louis Van Gaal, sahalarında oynadıkları ilk maçın ardından yaptığı tahminin doğru çıktığını belirterek, "Puan durumuna baktığımızda da aynen bu durumu görebiliyoruz. Bizim için de kazanmamız şu açıdan çok önemli: FIFA sıralamasında ilk 7'ye girmeye çalışan bir takımız. Kesinlikle yarın galibiyet için oynayacağız. Türkiye açısından önemli olduğu için, hücum ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin büyük bir taraftar desteği olacağına inanıyorum. Bunun da maçın gidişatına büyük etki yapacağını düşünüyorum" dedi.

'Konuşursam Terim avantaj kazanır'

Türkiye'nin etkili oyunculara sahip olduğu ifade edilerek yöneltilen, "Önlem almayı düşündüğünüz bir futbolcu var mı?" şeklindeki soruya Louis van Gaal, "Bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Her zaman rakiplerime saygı duyan bir teknik direktörüm. Takımınızın kalitesinin farkındayım. Oyuna nasıl yaklaşacağımı buradan paylaşırsam, Fatih Terim bu konuda avantaj kazanacağı için bu konuda bilgi vermek istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

'Favorim Romanya çünkü Türkiye'yi yeneceğiz'

Hollanda'nın grup birinciliğini garantilemesinin ardından, grubu ikinci sırada bitirecek takımla ilgili öngörüsü sorulan van Gaal, "Evet favorim Romanya olacak. Nedeni de Türkiye'yi yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bence Türkiye bu gruptaki en iyi ikinci takımdır" diyen van Gaal, "Bireysel olarak baktığınızda bu düşüncemi destekliyor. Yarınki maça bakıldığında, kişisel düşüncem, Romanya'nın Estonya'yı yeneceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Hollanda'yı yenip yenemeyeceği hususundaki düşüncelerim... İnşallah biz galip geliriz, Türkiye kazanamaz" diye konuştu.

'Türkiye'yi 1-0 yenmek bile iyi bir galibiyet olacak'

Macaristan karşısında 8-1 kazandıkları maç hatırlatılarak yöneltilen, "Cuma günkü maçta Hollanda şov yaptı. Yarınki maçta bu tarz bir şov bekliyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, Hollandalı teknik adam, "Hayır böyle bir netice olacağını düşünmüyorum. Türkiye çok daha iyi bir takım. Bizim için 1-0'lık galibiyetin de iyi bir skor olacağını düşünüyorum" dedi.

'Strootman kadroda yok'

Sakatlığı bulunan Strootman'ın oynama olasılığının çok düşük olduğunu belirten van Gaal, van Persie'nin yarınki maç öncesi durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen iki futbolcu Dirk Kuyt ve Wesley Sneijder'in yarın görev almaları durumunda, duygusal açıdan etkilenecekleri endişesini taşıyıp taşımadığı sorusuna Hollandalı teknik adam, "Öyle bir düşüncem yok" yanıtını verdi.

Louis Van Gaal, sezon içinde Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik soru üzerine "Hayır" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar tamamlandı

Bu arada Hollanda Milli Futbol Takımı, akşam saatlerinde basına tamamı açık gerçekleştirdiği antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan idmanda Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis Van Gaal, futbolcularına son taktik bilgilerini verdi.