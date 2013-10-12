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Spor

Milli Takım, Estonya'yı 2-0 yendi; sırada Hollanda var

Milli takım Estonya'yı deplasmanda Umut ve Burak'ın golleriyle 2-0 yenerek 2014 Dünya Kupası umutlarını son maça taşıdı

12 Ekim 2013 00:17

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki 9. maçında, deplasmanda Estonya ile karşılaştı. İlk gol 23. dakikada Umut Bulut'dan geldi. İlk yarı 1-0 skorla bitti. Türkiye'nin ikinci golünü 47. dakikada Burak Yılmaz atarak skoru 2-0 yaptı.
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Estonya'yı Umut ve Burak'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Millilerin kaderi önümüzdeki hafta oynanacak Hollanda maçıyla belli olacak.
Grupta averajla 2. sıraya yerleşen Türkiye son maçında lider Hollanda'yı İstanbul'da yenerse play-off hakkını elde edecek.
Grubun diğer maçlarında Romanya, Andorra deplasmanında 4-0 kazanırken, Hollanda-Macaristan karşılaşması Hollanda'nın 8-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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