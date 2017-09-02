Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri artıyor

İki Alman vatandaşının daha hafta içinde Türkiye'de gözaltına alınmasıyla Türkiye'de demir parmaklıklar ardındaki Alman vatandaşlarının sayısı 55'e ulaştı. Bunların 12'si siyasi nedenlerle tutuluyor. Son gelişmelerin ardından Berlin'de Türk hükümetine karşı daha sert bir politika izlenmesi talepleri zirveye ulaştı. Erdoğan'a karşı fazla çekingen davrandığı gerekçesiyle Merkel'e yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Özellikle muhalefet, hükümetin Erdoğan'a karşı fazla uzlaşmacı bir tutum takındığından şikayetçi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Münchner Merkur gazetesine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bize baskı uygulamak için insanları rehin alıyor" değerlendirmesini yaptı ve Erdoğan'ın anladığı tek dilin "paranın dili" olduğunu savundu.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Horst Seehofer de Nürnberger Nachrichten gazetesine verdiği demeçte "Artık yeter! Bu Avrupa'nın temel ilkelerine ve hukuk devleti ilkesine yönelik bir ihlaller dizisine dönüştü" dedi. "Konuyu diplomatik yollardan çözmek için her tür girişimin sonuçsuz kaldığını" kaydeden Seehofer "Bu yüzden AB ve Alman hükümetinin net sinyaller vermesi gerektiğini" belirtti. Seehofer Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı ve bu süreç için öngörülen 4 milyar 200 milyon euroluk mali yardımın da ödenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bizim hukuk devleti ilkelerimizle bağdaşmıyor"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü Nürnberg’de partisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Federal hükümetin Türkiye politikasında yeni rota değişikliğine gittiğini hatırlatmış, "Ancak bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli" diye konuşmuştu. Merkel, son dönemde Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye’de yaşanan gözaltılar hakkında ise "Bunların bizim hukuk devleti ilkelerimizle bağdaşır hiçbir yanı yok" ifadesini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı, "Bu koşullar altında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi benim için söz konusu olamaz" demişti.

Seyahat uyarısı talebi

Almanya'nın Türkiye'ye seyahatler konusunda halihazırda resmi bir uyarısı bulunmadığını hatırlatan birçok Alman politikacı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı getirilmesi gerektiğini savunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde her ülkeye yönelik "seyahat bilgileri" bulunuyor. Gelişmeler ışığında şimdiye dek Türkiye ile ilgili "seyahat bilgileri"nin altındaki uyarılar birçok kez güncellenmişti.

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dpa/AFP,BW/BÜ