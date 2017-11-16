Türkiye'ye yabancı yatırım gelmeye devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYADAKİ olumsuz ekonomik değerlendirmelere karşın Türkiye yabancı yatırımcı çekmeye devam ediyor. Global markalar ülkemizde büyüme yönünde agresif stratejilerle yeni yatırımlara gidiyor. Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, \"Türkiye\'ye yatırım, Kasım ayı itibariyle gelmeye devam ediyor\" dedi.



Strateji ve Finans uzmanı Ali Serim, yabancı yatırımların Türkiye\'deki yatırmları ve yatırım tercihlerinin neler olduğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi:

\"ABD\'li Yum Brands\'ın sahibi olduğu KFC Türkiye\'nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group\'a satışına ilişkin sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni sahibinin Türkiye genelinde restorant sayısını arttırmak için agresif bir büyüme planı olduğu konusunda da bilgilendirildik, Bunun gibi gelişmeler gayet olumlu.\"

Serim ayrıca önemli yabancı yatırımcıların Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market ile ilgilendiği söylentilerini de gündeme getirerek \"Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası ve 6 bin 500 çalışanı bulunuyor. Şehir Hastaneleri\'ne yatırım yapmayı arzulayan önemli yatırım gruplarının da uzun zamandır bu alanda çalışmalar yaptığı biliniyor. Özellikle 2018 yılının ilk çeyreğinin satın almalar anlamında hareketli geçeceğini ön görüyorum\" dedi.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNE DİKKAT ETMEK GEREK

Özel sektör tahvili arz etmiş şirketlerin performansının yurtdışı yatırımcılar tarafından ayrıca mercek altında olduğunu kaydeden strateji ve finans uzmanı Serim \"Türkiye’de gelişme aşamasında olan bu pazar doğrudan sermaye yatırımcıları üzerinde önemli psikolojik etkilere sahip. Geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olumsuzluklar başka başka alanlarda gelecek yabancı sermaye yatırımlarını geciktirdi. Şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim ama bu alanda denetimlerin arttırılacağı yönünde duyumlar piyasada konuşuluyor. Bu piyasayı geliştirmek ve aynı zamanda yatırımcıyı daha fazla koruyacak inisiyatiflerin hükümet tarafından alınması çok önemli\" diye konuştu.

\" Kredi Garanti Fonu (KGF) piyasaya can suyu oldu. Bu alanda yeni bir KGF hamlesine ihtiyaç var zira piyasa KGF desteği ile önemli atılımlar yaptı\" diyen Serim \"2018 yılında da bu trend muhafaza edilmeli. Ne yazık ki KGF\'nin özellikle enflasyona olan olumsuz etkisi hükümeti bu alanda yavaşlattı. Fakat yine de yeni bir KGF programının yeni şartlar ve kurallar dahilinde canlandırılmasında büyük faydalar görüyorum\" dedi.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu\'nun mutlaka Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınması gerektiğine dikkat çeken Serim, son dönemdeki vergi uygulamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan yeniden düzenleme ikazlarının bu ihtiyacın en bariz göstergesi olduğunu bu şekilde daha uyumlu ve hızlı çalışan bir kurulun teşkil edeceğini belirtti.

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