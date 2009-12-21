'Türkiye'ye vizenin mazareti kalmadı'

T24 - Dışişleri Bakanı Davutoğlu, AB'nin Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'a vizeyi kaldırırken, Türkiye'ye vize uygulamasının hiçbir mazereti olamayacağını söyledi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği'nin Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'a vizeyi kaldırırken üyelik müzakerelerini sürdürdüğü Türkiye'ye vize uygulamasına devam etmesinin hiçbir mazereti olamayacağını söyledi.



Davutoğlu, açıklamayı Brüksel'de hükümetlerarası konferansta çevre faslının açılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.



Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda biyometrik pasaport dahil bazı kriterleri yerine getirdikten sonra hala vizeye tabi tutulursa, bunu çifte standart olarak göreceklerinin altını çizdi.



AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn de Türkiye'yle kaçak göçmen sorununuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü, bu konuda anlaşmaya varılmasıyla vize muafiyetinin başlatılabileceğini belirtti.



Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Rum gemilerine limanlarını açmaması nedeniyle bazı müzakere başlıklarının dondurulmasından da derin bir hayalkırıklığı duyduklarını belirtti.



"Küçük konjoktürel sorunlar nedeniyle stratejik kazanımlar heba edilmemeli" diyen Davutoğlu, AB'nin tutumunu adaletsiz olarak niteledi.

