Türkiye'ye ve Dünya'ya değer katanlar ödüllerini aldı

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Türkiye’nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney, altıncı yılını Türkiye’ye ve Dünya\'ya Değer Katanlar Ödülleri töreni ile kutladı.

Dr. Kazım Kılınç yönetimindeki Turcomoney Dergisi, geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Türkiye’ye değer katanlar ödülleri ile değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi, cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen törende, değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamları, kuruluşlar ve kişilere ödül verildi.

Ödül Töreni’ne ödül sahiplerinin yanında Türkiye’den ve birçok ülkeden siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye’ye ve dünya’ya değer katanlara verilen Turco Vision ödüllerinin verildiği kişi ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

Yılın Bakanı / Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi

Yılın Devlet Adamı / Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Yılın Bürokratı / Adnan Yıldırım / Eximbank Genel Müdürü

ASELSAN

Tofaş

Halk Bankası

Vakıf Katılım

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

Torku

Summa Grubu

Mercedes-Benz Türk

Bim

Türkonfed

Elazığ Belediyesi

TİKA

TRT World

Reuters

Doç. Dr. Temel Kotil / TAI Genel Müdürü

Nihat Özdemir / Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Vladimir Ulakhovich / Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Kemal Geçer / Lufthansa Türkiye Genel Müdürü

Turcomoney Onur Ödülleri

Güven İslamoğlu / Cnntürk Yeşil Doğa programı sunucusu ve yapımcısı

Buket Aydın Baykal / NTV spikeri / sunucu

Sait Gürsoy / Sabah Gazetesi yazarı

Paul Dwyer / İskoçyalı sanatçı

Turcomoney Özel Ödülleri

Kuzey kıbrıs Bayrak Radyo Televizyonu Kurumu

Wow Istanbul Hotels & Conventıon

Neova Sigorta

Piri Reis Üniversitesi

Perataw

Seyidoğlu Gıda

Şafak Sağlık Grubu

Törende, değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamlarına ödül verildi. Törene ödül sahiplerinin yanı sıra siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.