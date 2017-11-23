Türkiye'ye ve Dünya'ya değer katanlar ödüllerini aldı

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Türkiye’nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney, altıncı yılını Türkiye’ye ve Dünya\'ya Değer Katanlar Ödülleri töreni ile kutladı.
Dr. Kazım Kılınç yönetimindeki Turcomoney Dergisi, geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Türkiye’ye değer katanlar ödülleri ile değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi, cesaretlendirmeyi amaçlıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen törende, değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamları, kuruluşlar ve kişilere ödül verildi.
Ödül Töreni’ne ödül sahiplerinin yanında Türkiye’den ve birçok ülkeden siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Türkiye’ye ve dünya’ya değer katanlara verilen Turco Vision ödüllerinin verildiği kişi ve kurumlar ise şöyle sıralandı:
Yılın Bakanı / Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Yılın Devlet Adamı / Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Yılın Bürokratı / Adnan Yıldırım / Eximbank Genel Müdürü
ASELSAN
Tofaş
Halk Bankası
Vakıf Katılım
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Torku
Summa Grubu
Mercedes-Benz Türk
Bim
Türkonfed
Elazığ Belediyesi
TİKA
TRT World
Reuters
Doç. Dr. Temel Kotil / TAI Genel Müdürü
Nihat Özdemir / Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Vladimir Ulakhovich / Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Kemal Geçer / Lufthansa Türkiye Genel Müdürü
Turcomoney Onur Ödülleri
Güven İslamoğlu / Cnntürk Yeşil Doğa programı sunucusu ve yapımcısı
Buket Aydın Baykal / NTV spikeri / sunucu
Sait Gürsoy / Sabah Gazetesi yazarı
Paul Dwyer / İskoçyalı sanatçı
Turcomoney Özel Ödülleri
Kuzey kıbrıs Bayrak Radyo Televizyonu Kurumu
Wow Istanbul Hotels & Conventıon
Neova Sigorta
Piri Reis Üniversitesi
Perataw
Seyidoğlu Gıda
Şafak Sağlık Grubu
Törende, değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamlarına ödül verildi. Törene ödül sahiplerinin yanı sıra siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.