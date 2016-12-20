Türkiye'ye uçuşlarda yüzde 19'luk düşüş

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2016 yılının Nisan-Ekim ayları arasında Türkiye ve bazı Kuzey Afrika ülkelerine uçuşlar azalırken, Kanarya Adaları ve Karayipleri tercih edenlerin sayısı arttı.

Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı sonuçlara göre, Nisan-Ekim ayları arasında, Türkiye'ye uçakla giden yolcuların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azalarak, 4 milyon 760 bin olarak kaydedildi.

Mısır'a giden yolcuların sayısında yüzde 40'lık düşüş kaydedilirken, Tunus'a yüzde 31, Fas'a yüzde 11 daha az turist gitti.

Buna karşılık, Kanarya Adaları'na giden yolcu sayısı yüzde 16, Karayiplere ise yüzde 29 oranında arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, yaz aylarında ülke dışına giden yolcu sayısı yüzde 2,3'lük artışla yaklaşık 59 milyon olarak belirlendi.

Türk turizmi olumsuz etkilendi

Alman Turizm Ekonomisi Federal Birliği'nin (BTW) yıllık bilançosuna göre de, Türkiye, Mısır ve Tunus'taki saldırıların ardından sınırlı bir bütçeye sahip Almanlar, görece hesaplı olan bu ülkelerde tatil yapmayı tercih etmedi.

Bu durum, Almanya'da özellikle Türkiye ile iş yapan tur operatörlerinin cirosunun düşmesine yol açtı. Alman Tur Operatörleri Birliği'nin (DRV) ilk hesaplamalarına göre, toplam ciro yüzde 3 ile 4 arasında azalarak, 26,3 milyar euro olarak kaydedildi.

Avrupa'nın ikinci büyük tur operatörü Thomas Cook, Almanya'da Türkiye'ye turist gönderen firmaların başında geliyor. 2016 yılında Thomas Cook'un kazancı bir önceki yıla göre neredeyse yarıya düşerek, 9 milyon pound oldu. Türkiye'deki son terör saldırılarının ardından 2017 yılında da durumun iyiye gitmesi beklenmiyor. Thomas Cook Almanya Genel Müdürü Stefanie Berk, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, "kısa vadeli rezervasyonlar geçen yılın seviyesinin üzerinde. Sorunumuz uzun vadeli rezervasyonlarda” diye konuştu.

Türkiye'ye turist gönderen tur operatörü TUI de gelişmelerden olumsuz yönde etkilendi. TUI Genel Müdürü Fritz Joussen, yıllık raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında "geçen yıla göre toplam müşteri sayılarının arttığını, ancak Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının 1 milyon azaldığını” belirtti.

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dpa/afp, JD/BK