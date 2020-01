Türkiye'ye uçuş rezervasyonları yarı yarıya azaldı

Terör saldırılarına hedef olan ülkelere dönük rezervasyonlardaki düşüşten en fazla etkilenen iki ülkenin Türkiye ve Fransa oldukları bildirildi. Türkiye uçuşlarında Eylül-Aralık dönemi rezervasyonlarındaki düşüş yüzde 50'nin üzerinde.

Seyahat araştırma şirketi Forward Keys, Eylül ve Aralık ayları arasını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemdeki yurtdışından Türkiye'ye uçuş rezervasyonlarının % 52 oranında azaldığını açıkladı.

Forward Keys, BBC'nin Radyo 4 programı "You and Yours" için, ülkelerin uçuş rezervasyonlarının analiz etti.

Forward Keys'in araştırmasına göre, önümüzdeki Eylül, Ekim ve Aralık ayları için yapılan uçuş rezervasyonları incelendiğinde, geçen yıl aynı döneme göre % 52 oranda azalmayla turizmi en çok etkilenen ülkenin Türkiye olması bekleniyor.

Fransa'nın uçuş rezervasyonları ise geçen yıla oranla yaklaşık % 20 oranında azaldı.

Araştırma artık Güney Avrupa'da en fazla tercih edilen ülkelerin İspanya, Portekiz ve İtalya olduğunu gösteriyor.

Bu yılın ilk yedi ayında Birleşik Krallık'tan İspanya'ya yapılan uçuşlarda yolcu kapasitesi geçen yıla oranla % 19, Almanya ve Portekiz'den İspanya'ya yapılan uçuşlarda yolcu kapasitesi ise % 12 arttı.

Portekiz'in Algarve şehrine tatile giden Grace Finnigan, 'You and Yours' programına katılarak, "Algarve'de bu yıl insan sayısında ciddi bir artış vardı. Trafik korkunçtu ve restoranlar insanlarla doluydu" dedi.

İspanya'nın Marbella şehrine giden Darren Northfield ise, "İki yıl önceki ziyaretimize göre çok daha kalabalıktı" dedi.

Forward Keys'in araştırmasına göre, Fransa'ya yapılan uçuşların azalması Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıyla başladı ve 2015'in Kasım ayında Paris'te gerçekleşen saldırıyla birlikte ivme kazandı.

Ağustos 2015 ve Temmuz 2016 arasında Fransa'ya uçuş rezervasyonları, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5.4 oranında azaldı. Paris saldırısıyla birlikte bu oran % 7.5'e yükseldi.

Ağustos 2015-Temmuz 2016 arasında Türkiye'ye yapılan rezervasyonlar ise, geçen sene gerçekleşen saldırılar ve Temmuz ayındaki darbe girişiminden sonra, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15 oranında azaldı.

Forward Keys araştırma şirketinden Olivier Jager, turistlerin alternatif rotaları tercih etmesiyle beraber hava yolu şirketlerinin de uçuşlarını bu rotalara doğru kaydırdıklarını söyledi.

Son dönemde Sousse sahiline düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere birçok saldırının hedefi olan Tunus'a, Ağustos 2014 ve Temmuz 2015 arasında Tunus'a yapılan uçuşlar % 39.4 oranında azaldı.

Özellike Sousse sahilindeki saldırı, ülkenin turizmini hedef alan bir saldırı olarak yorumlanmıştı.

Bununla birlikte Tunus Turizm Kurulu, Rusya ve Cezayir'den gelen ziyaretçi sayısında artış gözlemlendiğini açıkladı.

Temmuz 2014 ve 2016 arasında Tunus'a gelen Rus turist sayısı iki katından fazla artarak 63 bin 54'ten 131 bin 434'e ulaştı.

Aynı dönemde Cezayir'den gelen turist sayısı ise üçe katlanarak 65 bin kişiden 194 bin 370'e çıktı.