Türkiye'ye Teşekkür

T24- Gazze Şeridi’ne girmeyi başaran “Filistin’e Yol Açık” konvoyu, yardımları yetkililere teslim etti. Hamas hükümetinin Başbakanı Haniye, Erdoğan ve Türk milletine teşekkürlerini iletti.

Mısır’da çatışmalara kadar varan olaylar sonrası Gazze Şeridi’ne girmeyi başaran “Filistin’e Yol Açık” konvoyu amacına ulaştı. Konvoy, beraberinde getirdiği ambulanslar, çocuklar için gereçler, engelli arabaları, hastalar için ilaçlar ve diğer yardımları hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine verdi.AA'dan Abdullah Karakuş'un haberine göre, getirilen araçlar, içlerindeki yükleriyle birlikte Gazze’de, Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak bilinen ve bahçesinde Filistinlilerin efsanevi lideri Yaser Arafat’ın İsrail tarafından vurulan helikopterinin de bulunduğu geniş alanda toplandı.

Araçların devir törenine, konvoyun “Viva Palestina” ayağına öncülük eden İngiliz Milletvekili George Galloway, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ve diğer Ak Parti milletvekilleri, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Hamaslı bazı hükümet yetkilileri ve konvoyla birlikte bölgeye giren 500 kadar eylemcinin bir bölümü katıldı.



Galloway, özellikle Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti. Konuşmasında “Milyonlarca, milyarlarca insanın kalbi bugün burada atıyor” diyen Mercan da, Gazzelilere “Hiçbir kuvvet, halkın irade ve kararlılığını ortadan kaldıramaz” diye seslendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze halkına sevgilerini de ileten Mercan konvoy için de “İmkânsızı mümkün kıldılar” yorumunu yaptı.

Haniye’den teşekkür

Gazze’deki fiili Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye de konvoya öncülük eden Yıldırım’ı kabul etti. Haniye, Erdoğan ve Türk milletine Filistin davasına verdikleri destek ve yardımlardan dolayı teşekkür ederken, Erdoğan’a Yıldırım aracılığıyla bir mektup yolladı.



Mektupta Haniye’nin Erdoğan’ı Gazze Şeridi’ne davet ettiği bildirildi. “Filistin’e Yol Açık” konvoyuyla gidenler dün akşam Gazze’den ayrıldı. Konvoyda yer alan Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, taşlanmaları ve zorluk çıkarılması nedeniyle Mısır’ı eleştirdi.Tuna, “Bize önce ‘48 saat kalabilirsiniz’ dediler, sonra bu süreyi 24 saate indirdiler. Bize ‘operasyonlar yapılabilir, yabancıların zarar görmesini istemeyiz’ dediler. Zaten biz de parlamenterler olarak yapabileceğimizi yaptık. İlla çıkın diye de ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalmadık” diye konuştu.

Darfur vurgusu

Başbakan Erdoğan, dün Ankara’daki konferansa katılan büyükelçilere yaptığı konuşmada, “Bizim Gazze’deki olaylarla ilgili tavrımız bir eksen kaymasının değil, insani olanın, vicdani olanın tezahür etmesidir” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Kimse bunun arkasında başka nedenler aramasın. Amerika’da bana Museviler, ‘Terör örgütüne ev mi yaptıralım?’ dediler. Yaklaşım bu... Bu hassasiyeti sadece Gazze için sergilemiyoruz, Gürcistan’da, Bosna’da aynı hassasiyeti ortaya koyduk. Darfur için de aynı hassasiyeti gösterdik.”



Mısır'a işbirliği mesajı



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan gerilim dışında sorunun aşılmasına katkı sağlayan Mısır makamlarına teşekkür etti. “Gazze’de süren insanlık dramının bir an önce bitirilmesi sadece siyasi bir görev değildir” diyen Davutoğlu, meseleyi olumlu neticelendirmek için Mısır’la tam işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Mısır’la istişarelerde bulunduklarını belirten Davutoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebulgeyt ile olay gecesi üç telefon görüşmesi yaptığını ve olayları birlikte takip ettiklerini dile getirdi.

