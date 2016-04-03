Türkiye'ye sığınmacı iadesi başlıyor



4 Nisan Pazartesi gününden itibaren yasa dışı yollarla AB'ye giriş yapmış sığınmacıların Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine başlanıyor. Uygulamayla ilgili belirsizlik sürerken Yunanistan Mülteci Krizi Masası Başkanı Yorgo Kritsis Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı.

DW: Yunanistan iade sürecinin sorunsuz işlemesi için gerekli tüm adımları attı mı?

Yorgo Kritsis: Yunanistan yeni yasal düzenlemeler ayrıca iadelerin uygulanmasındaki teknik gereklilikler için üzerine düşeni yaptı. Buna mevcut bazı eksikliklere rağmen altyapı ve mülteci başvuru değerlendirme süreciyle ilgili adımlar da dâhil. Ama Avrupa Birliği ülkelerinden başvuru değerlendirme sürecine destek verecek uzmanların katılımıyla bu süreç daha iyi işleyecek. Şayet diğer ortaklarımız AB ve Türkiye de hazır olurlarsa Pazartesi günü ilk sığınmacılar Türkiye'ye iade edilecek.

DW: Henüz hazır olunmadığına dair bir endişeniz mi var?

Yorgo Kritsis: Türkiye ile varılan anlaşmada AB ülkelerinden iade sürecine destek için Yunanistan'a 2 bin 400 uzmanın geleceği kararlaştırılmıştı. Şimdiye kadar sadece AB Sınır Koruma Ajansı Frontex kapsamında görev yapacak bir kaç yüz polis geldi. Mülteci başvurularının değerlendirilmesine katkı sağlayacak hâkim ve uzmanlar yok denecek kadar az.

DW: Türkiye'ye hangi sığınmacının gönderileceğine kim karar verecek?

Yorgo Kritsis: İltica başvurusunda bulunmayanları tespit etmek Yunan makamlarının görevi, AB Sınır Koruma Ajansı Frontex de iadeyi üstlenecek.

DW: Büyük paralar harcayıp, ölümü göze alarak Yunanistan'a sığınan birinin burada iltica başvurusunda bulunmayıp Türkiye'ye iade edilmeyi beklemesi çok anlamlı bir davranış olmasa gerek. Buna bir açıklamanız var mı?

Yorgo Kritsis: Bu konuda ben de biraz şaşkınım. Sığınmacıların Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmadıkları da bir gerçek. Yapılan bir araştırma 20 Mart'a kadar buraya gelmiş sığınmacıların yüzde 98'inin iltica başvurusunda bulunmamış olduğunu ortaya koyuyor. Sanırım bu tarihten itibaren buraya gelen 4 bin sığınmacı da benzer düşüncelere sahip.

DW: Batı Avrupa'ya sınırların kapanmasına rağmen hâlihazırda Yunanistan'a devam eden sığınmacı akınını nasıl açıklıyorsunuz?

Yorgo Kritsis: Öncelikle bu insanlar çaresizlik içinde bir şeylere tutunmak istiyor. Binlerce km. yol kat ettikten sonra sınırların kendilerine kapatılmış olması gerçeğine inanmak istemiyorlar. Bir diğer gerçek de sığınmacılar üzerinden para kazanan insan tacirlerinin onlara yanlış bilgiler vermesi.