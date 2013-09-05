Türkiye'ye sığınan Suriyeliler 41 ilin nüfusunu geçti

Suriye'de başlayan iç savaş ve çatışmaların büyümesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısı yarım milyonu buldu.

Türk Dışişleri Bakanlığı, resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada ayrıca şu bilgileri de paylaştı: