Türkiye'ye sığınan Suriyeliler 41 ilin nüfusunu geçti

Suriye'de başlayan iç savaş ve çatışmaların büyümesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısı yarım milyonu buldu.
Türk Dışişleri Bakanlığı, resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada ayrıca şu bilgileri de paylaştı:
“Ülkemizde halen 20 ilimizdeki 20 geçici barınma merkezinde 200 bini aşkın Suriyeli misafir edilmektedir. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların sayısı toplamda 500 bini aşmıştır. Toplam 45 bin Suriyeli öğrenci eğitimlerine ülkemizde devam etmektedir. Geçici barınma merkezlerinde bugüne kadar 5,638 Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir.”