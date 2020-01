'Türkiye'ye saldırıya NATO izin vermez'

NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın başındaki isim Amerikalı General Frederick Ben Hodges Türkiye, Suriye ve NATO'nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mehmet Burak Özcan'ın ntvmsnbc'deki haberine göre, NATO Kara Kuvvetleri Komutanı korgeneral Frederick Ben Hodges, ittifakın Türkiye'ye olan desteğini şu sözlerle ifade etti: "Suriye'deki durum sonsuza dek böyle süremez. Yaşanan güvenlik sorunu bir noktada ülkeleri farklı bir şeyler yapmaya itecek. Her ulus şu an ne yapılabileceğini araştırıyor. Ama şüphe yok ki Türkiye'ye bir saldırı olursa NATO gerekeni yapar."

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'nda NTV'nin sorularını yanıtlayan NATO komutanı Frederick Ben Hodges, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insani kriz konusunda yaptıkları için "inanılmaz" ifadesini kullandı.

'40 bin yerine 400 bin'

İzmir'de görev yapan ABD'li general Hodges, "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana yaptıkları inanılmaz. Hükümetiniz en fazla 40 bin mülteci alabileceğini söylemişti ama bu sayı yaklaşık 400 bini buldu. Mülteciler için yapılan yardım kampanyalarını biliyorum. Bunlar Türk hükümetinin ve Türk halkının kapasitesini gösteriyor" dedi.

Türk ordusundan da övgüyle bahseden NATO Kara Kuvvetleri Komutanı korgeneral Frederick Ben Hodges, "Türkiye kaydadeğer bir askeri kapasiteye sahip. Çok iyi eğitilmiş askerlere, iyi ekipmanlara sahip. Türkiye, Kosova, Afganistan gibi bir çok operasyonda yer aldı. Türkiye güvenilir bir ortak" şeklinde konuştu.

'NATO'ya ihtiyacımız var'

Gelecekte de hem Dünya'nın hem de Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı olacağını vurgulayan ABD'li komutan Hodges, "NATO bugüne kadar üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getirdi. Dünya tarihi bize her zaman tehditler olacağını gösteriyor. Türkiye Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi tehdit yaratabilecek bölgelerin tam ortasında yer alıyor. Bence burada ittifaka her zaman ihtiyaç olacak" dedi.