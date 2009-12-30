Türkiye’ye rest çeken İsrailli Bakan’a ABD’den Yanıt

T24- AMERİKA Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, Türkiye’nin, İsrail ve Suriye arasında arabulucuk yapmasını desteklediklerini söyledi. Jeffrey, “İsrail ve Suriye arabuluculuğu için Türkiye’nin yanındayız. Eğer iki tarafta bunu kabul ederse biz bunu destekliyoruz” dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya’ya geldi. Büyükelçi Jeffrey, ilk olarak Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Ayağına galoş takarak Müze’ye giren Jeffrey’e, Müze Müdürü Yusuf Benli, eserler hakkında bilgi verdi. Müze Müdürü Yusuf Benli ile Türkçe sohbet eden Büyükelçi Jeffrey, kuranların bulunduğu bölümü de inceledi.

ABD Ankara Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, Mevlana Müzesi’nden sonra Konya Valisi Aydın Nezih Doğan’ı makamında ziyaret etti. Buradaki ziyarette de Türkçe konuşmayı tercih eden Büyükelçi Jeffrey, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail ve Suriye arasında arabulucu olabileceği hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatması üzerine Büyükelçi Jeffrey, Türkiye’yi desteklediklerini söyledi.

Büyükelçi Jeffrey, “İsrail ve Suriye arabuluculuğu için Türkiye’nin yanındayız. Eğer iki taraf da bunu kabul ederse biz bunu destekliyoruz. Özellikle Türkiye’yi arabulucu olarak hoşgörüyoruz. Çünkü eskiden, bir sene önceye kadar Türkiye başarılı bir rol oynuyordu” diye konuştu.

Büyükelçi Jeffrey, İran’daki yaşanan son gelişmeleri ABD olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ? sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önemli temaslarda bulunuyor. Bu konuda aktif bir rol oynuyor. Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Bizim Türkiye ile çok yakın temaslarımız var. İnşaallah bu kriz sona erecek. Eğer bir sonuç çıkmazsa Birleşmiş Milletler bu konuyu ele alacaktır. Güvenlik Konseyi ile bu konu ele alınacak.”



Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, ikili görüşmenin ardından ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey’e Mevlana’nın en önemli eseri olan Mesnevi’nin İngilizce çevirimi ile seramik semazen biblosu hediye etti. Büyükelçi Jeffrey de, Vali Doğan’a ABD’yi anlatan kitap verdi. Jeffrey, daha sonra MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, şube binasında büyükelçi adına verilen yemeğe katıldı.