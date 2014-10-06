Türkiye'ye NATO desteği



İlk yurtdışı ziyaretini Polonya'ya düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temasları sırasında Ukrayna krizinin yanı sıra Türkiye'ye yönelik açıklamalarda da bulundu.

Stoltenberg, IŞİD örgütünün Türkiye'ye saldırılar düzenlemesi durumunda, NATO'nun müdahale edebileceğine işaret etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun gerekirse müttefik Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için kara birlikleri gönderebileceğini söyledi.

Polonya ziyaretinde ağırlıklı olarak Ukrayna krizine yönelik temaslarda bulunan Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Komorovski ile yaptığı ortak basın toplantısında NATO'nun, yeni stratejileri kapsamında Rusya sınırındaki üye devletlerde birliklerin kalıcı olarak konuşlandırımasının kararlaştırıldığını ifade etti.