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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye NATO desteği

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye yönelik açıklamalar yaptı.

06 Ekim 2014 19:01


İlk yurtdışı ziyaretini Polonya'ya düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temasları sırasında Ukrayna krizinin yanı sıra Türkiye'ye yönelik açıklamalarda da bulundu.

Stoltenberg, IŞİD örgütünün Türkiye'ye saldırılar düzenlemesi durumunda, NATO'nun müdahale edebileceğine işaret etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun gerekirse müttefik Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için kara birlikleri gönderebileceğini söyledi.

Polonya ziyaretinde ağırlıklı olarak Ukrayna krizine yönelik temaslarda bulunan Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Komorovski ile yaptığı ortak basın toplantısında NATO'nun, yeni stratejileri kapsamında Rusya sınırındaki üye devletlerde birliklerin kalıcı olarak konuşlandırımasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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