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Ekonomi

Türkiye’ye 'Kyoto' desteği

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zachau, "Dünya Bankası olarak, Türkiye'nin çevre yatırımlarına desteğe hazırız" dedi.

03 Haziran 2008 03:00


Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich  Zachau, Türkiye'nin, Dünya Bankası'ndan en fazla kredi alan ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "2008-2011 yıllarını kapsayacak ‘ülke ortaklık stratejisi’ bağlamında Türkiye'ye 6,2 milyar dolar verilebilecek. Bu paranın ne kadarı kullanılacak? Bu, hükümetin kararı... Onlardan talep geldiği ölçüde bu miktar kullanılabilir" dedi.

Zachau, finans sağlamada iki rolleri olduğunu; Türkiye'deki bankalara kredi verdiklerini ve bankaların Türk şirketlerine kredi verdiğini, ikinci rollerinin ise hükümet ile işbirliği içinde çalışarak farklı ülkelerdeki tecrübelerin paylaşılması olduğunu anlattı.

"Çevre Yatırımlarına Desteğe Hazırız"

Bir gazetecinin hükümetin, Kyoto Protokolü'nü imzalama kararı aldığını anımsatarak, "Dünya Bankası, ne gibi yatırımlara yardımcı olabilir?"  sorusuna karşılık Zachau, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü imzaladığı zaman, Dünya Bankası'nın bunu memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Zachau, "Kyoto Protokolü imzalandığı zaman başka bir ek protokol daha imzalanacak, bu da Türkiye'nin uluslararası desteklerden faydalanması için ona hak sağlayacak. Dünya Bankası olarak, çevre yatırımlarına destekte bulunmaya hazırız" dedi.

Dünya Bankası'nın, Türkiye'de Tarım Reformu Uygulama Projesine (ARIP) destek verdiğini, 600 milyon dolarlık bu projenin bitmek üzere olduğunu belirten Zachau, bu proje ile başarıya ulaşıldığını söyledi. Zachau,  tarımda rekoltenin arttığını, GAP Projesi'nin büyük önem taşıdığını anlatırken, "Doğrudan destekler, AB sistemiyle uyumlu bir sistemdir" dedi. 
Gaziantep AA

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