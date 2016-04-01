T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye’ye kitlesel sınır dışı suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye‘nin ocak ortasından beri günde yüz kadar sığınmacıyı sınır dışı ederek Suriye’ye gönderdiğini iddia etti.

01 Nisan 2016 13:16


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye'nin kitleler halinde sığınmacıları sınır dışı ettiğini ileri sürdü.

Haftalardır günde yüz kadar sığınmacının Suriye'ye gönderildiğini bildiren örgüt, “Bu, uluslararası hukukun ihlâlidir. Türkiye, AB'nin korumaya muhtaç sığınmacıları rahatça geri gönderebileceği ‘güvenli üçüncü ülke‘ değildir“ açıklaması yaptı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye uzmanı Marie Lucas, erkek, kadın ve çocukların, sayıları yüze varan gruplar halinde sınır dışı edildiğini belirterek, bu tür kitlesel sınır dışıların ocak ayı ortasından bu yana ‘neredeyse hergün‘ yapıldığını kaydetti. Lucas, sınır dışı vakalarından birinde üç küçük çocuğun aileleri olmadan Suriye'ye gönderildiğini söyledi.

Örgüt, AB'ye üye ülkeleri sığınmacılara hakları olan korumayı sağlaması ve insan hakları ihlallerini derhal durdurması için Türkiye'den talepte bulunmaya çağırdı. Açıklamada, bu sağlanana kadar AB'nin ‘Türkiye'nin güvenli olduğu yönünde yanlış bir varsayım üzerinden‘ sığınmacıları Türkiye'ye gönderemeyeceği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UluslararasıTürkiye‘ninSuriyeInternational) TürkiyeTürkiyeMarie LucasWelle Türkçe DWAFPBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24