Türkiye’ye kitlesel sınır dışı suçlaması



Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye'nin kitleler halinde sığınmacıları sınır dışı ettiğini ileri sürdü.

Haftalardır günde yüz kadar sığınmacının Suriye'ye gönderildiğini bildiren örgüt, “Bu, uluslararası hukukun ihlâlidir. Türkiye, AB'nin korumaya muhtaç sığınmacıları rahatça geri gönderebileceği ‘güvenli üçüncü ülke‘ değildir“ açıklaması yaptı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye uzmanı Marie Lucas, erkek, kadın ve çocukların, sayıları yüze varan gruplar halinde sınır dışı edildiğini belirterek, bu tür kitlesel sınır dışıların ocak ayı ortasından bu yana ‘neredeyse hergün‘ yapıldığını kaydetti. Lucas, sınır dışı vakalarından birinde üç küçük çocuğun aileleri olmadan Suriye'ye gönderildiğini söyledi.

Örgüt, AB'ye üye ülkeleri sığınmacılara hakları olan korumayı sağlaması ve insan hakları ihlallerini derhal durdurması için Türkiye'den talepte bulunmaya çağırdı. Açıklamada, bu sağlanana kadar AB'nin ‘Türkiye'nin güvenli olduğu yönünde yanlış bir varsayım üzerinden‘ sığınmacıları Türkiye'ye gönderemeyeceği kaydedildi.