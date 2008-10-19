'Türkiye’ye kısa bir süre gelebilirim!'

Fethullah Gülen, yeşil kartına kavuştu

Gülen cemaatinden ABD kongresine iftar yemeği

Fethullah Gülen, AP Ajansına konuştu. Gülen, ABD vatandaşlığına başvurusunun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.Geçen günlerde ABD’de sürekli oturma izni alan Nur cemaatinin önde gelen liderlerinden Fethullah Gülen, Amerikan AP ajansına konuştu. Gülen, “Şimdi Türkiye veya başka bir ülkeye sağlığım elverdiğince kısa bir ziyarette bulunup ABD’ye geri dönmem kolaylaştı. Başvurumun kabul edilmesine memnun oldum. Durumumun sürüncemede kalması beni strese sokuyordu. Bu konuda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.AP ajansının haberine göre; Gülen’in yardımcılarından Sinan Dursun da, Fethullah Gülen’in 1999’dan beri sağlık nedenleriyle ABD’de bulunduğunu ve halen Pennsylvania’da Pocono Dağları eteklerinde, gözlerden ırak bir kampta yaşadığını söyledi.Gülen’in avukatı Ronald Klasko, müvekilinin sürekli oturma izni için ilk olarak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2001’de müracaatta bulunduğunu, kendisine verilen vizelerin ise hep zaman bakımından sınırlı olduğunu söyledi. Yaklaşık bir yıl önce göçmenlik bürosu yetkilileri Gülen’i “olağanüstü yetenekte yabancı” kategorisinde kabul etmemişti.Yetkililer, Gülen’in bu kategoriye girmesini kanıtlayacak belgeleri sunmadığına karar vermişti. Geçen temmuzda ise bir federal mahkeme göçmenlik bürosunun bu kararının uygun olmadığını hükme bağladı. Gülen, Bush yönetiminin ABD’de sürekli oturma izni almasına olan itirazını geri alması sonucunda 10 Ekim’de bu izni aldı.Klasko, Gülen’in başvurusunun bu kadar uzun süre neden bekletildiğini anlamadığını, normalde bir başvurunun 1-1,5 yıl içinde cevaplandığını belirterek, “ABD hükümeti ret kararına hiç gerekçe göstermedi” dedi. Klasko, şimdi Gülen’in yeşil kart almayı beklediğini söyledi.ABD’de sürekli oturma izni alan Gülen ömrünün geri kalanını yasal olarak ABD’de geçirebilecek ve ABD içinde istediği her yere seyahat edebilecek. Gülen, ABD dışındaki ülkelere de serbestçe gidebilecek.