T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye kilise eleştirisi

Rum-Ortodoks Kilisesi'nin Avrupa'daki üst düzey temsilcisi Metropolit Augoustinos, Papa'nın ziyaretinin Türkiye'deki kiliselerin durumunu iyileştirmesini umduğunu söyledi.

26 Kasım 2014 20:08


DW'ye konuşan Rum-Ortodoks Kilisesi'nin Almanya'daki üst düzey Batı Avrupa temsilcisi Metropolit Augoustinos, Türkiye'deki kiliselerinin yasal durumunun 'dayanılamaz' olduğunu belirterek Papa Françesko'nun Türkiye ziyaretinin kiliselere daha fazla hak sağlamasını umduğunu söyledi.

Augoustinos, Ortodoksların temsilcisi Ekümenik Patrikhane'nin İstanbul'da bulunduğuna dikkat çekerek "Patrikhane 17'inci yüzyıldan beri bu dinin temsilcisi iken hala yasal olarak tanınmıyor ve yasal koruma altına alınmıyor" diye konuştu.

Ekümenik Patrikhane gibi diğer Hristiyan kiliselerinin de yasal bir statüsü olmadığını belirten Metropolit, Papa'nın ziyaretinin Türkiye'deki Hristiyanların pozisyonunu güçlendirmesini dilediğini söyledi.

Papa'nın Patrik Bartholomeos'la buluşacak olmasına da işaret eden Ortodoksların Almanya Metropoliti 76 yaşındaki Augoustinos, "Bu buluşma, Ekümenik Patrikhane ile Katolik Kilisesi arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına hizmet edecek" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rum-Ortodoks Kilisesi AvrupaMetropolit Augoustinos PapaTürkiyeRum-Ortodoks Kilisesi AlmanyaBatı AvrupaMetropolit Augoustinos TürkiyePapa Françesko TürkiyeOrtodokslarınEkümenik PatrikhanePatrikhaneHristiyanMetropolit Papa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24