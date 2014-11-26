Türkiye'ye kilise eleştirisi



DW'ye konuşan Rum-Ortodoks Kilisesi'nin Almanya'daki üst düzey Batı Avrupa temsilcisi Metropolit Augoustinos, Türkiye'deki kiliselerinin yasal durumunun 'dayanılamaz' olduğunu belirterek Papa Françesko'nun Türkiye ziyaretinin kiliselere daha fazla hak sağlamasını umduğunu söyledi.

Augoustinos, Ortodoksların temsilcisi Ekümenik Patrikhane'nin İstanbul'da bulunduğuna dikkat çekerek "Patrikhane 17'inci yüzyıldan beri bu dinin temsilcisi iken hala yasal olarak tanınmıyor ve yasal koruma altına alınmıyor" diye konuştu.

Ekümenik Patrikhane gibi diğer Hristiyan kiliselerinin de yasal bir statüsü olmadığını belirten Metropolit, Papa'nın ziyaretinin Türkiye'deki Hristiyanların pozisyonunu güçlendirmesini dilediğini söyledi.

Papa'nın Patrik Bartholomeos'la buluşacak olmasına da işaret eden Ortodoksların Almanya Metropoliti 76 yaşındaki Augoustinos, "Bu buluşma, Ekümenik Patrikhane ile Katolik Kilisesi arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına hizmet edecek" diye konuştu.