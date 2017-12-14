Türkiye'ye kaçak giriş yaparken yakalanan IŞİD şüphelileri serbest bırakıldı

Suriye’de IŞİD saflarında savaşan 2 kardeşin eşleri, kaçak giriş yaptıkları Hatay’da yakalandı. İki kadın ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre Ankara’dan 3 yıl önce Suriye’ye giderek IŞİD’e katılan 2 kadın, örgüt Suriye’de toprak kaybettikten sonra kaçak geldikleri Türkiye’de Hatay polisi tarafından yakalandı. Buse F. ve Meral A.’nın 1000 dolar karşılığında anlaştıkları kaçakçılar aracılığıyla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

"Eşim bizi Türkiye'ye göndermeye karar verdi"

Buse F. ifadesinde, “Üç yıl önce eşim, eşimin kardeşi ve eltimle birlikte Suriye’ye gittik. En son Suriye’de (Rakka yakınlarındaki) Cezra isimli yerleşim yerinde bulunuyorduk. IŞİD yenilince eşim bizi Türkiye’ye göndermeye karar verdi ve IŞİD ile YPG’nin tampon bölgesine getirdi. Burada beş gün kaldık” dedi.

"ABD askerleri, 'Türk var mıydı' diye sordu"

Tampon bölgede kaldıkları beş günün ardından buradan alındıklarını belirten Buse F., ABD’li askerlerin denetimindeki kontrol noktalarından geçtiklerini şöyle anlattı:

“Bunların çoğunda Amerikan askerleri ile YPG’liler nöbet tutuyordu. YPG’nin kontrolündeki Rakka’ya getirildik. Rakka’da YPG’lilere ait bir evde 5 gün kaldık. Bulunduğumuz evde bizim gibi IŞİD’den gelen 30’a yakın kişi vardı. Kaldığımız eve Amerikalı askerler baskın yaptı. Ziynet eşyalarımıza ve paralarımıza el koydular. Türk kökenli kişilerin bulunup bulunmadığını sordular, korktuğumuz için söylemedik. Arama bittikten sonra Amerikalı askerler yine üstü açık yanları kapalı bir TIR’a bizi bindirdi ve Rakka’dan Menbiç otogarına götürdü.”

Otogara bırakıldıktan sonra Türkiye’ye kaçak girdiğini kaydeden Buse F.’nin, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan 2 kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.