T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye insan hakları uyarısı

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), iç güvenlik yasa tasarısının insan haklarını baltalayabileceği uyarısında bulundu. AP'den de tasarıya eleştiri geldi.

12 Aralık 2014 13:11


43 maddelik yeni düzenleme, "Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" başlığını taşıyor. Tasarı, 25 Kasım tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) web sitesinde yayınlanarak gündeme alındı. Kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak da anılan tasarı, bu ay başında TBMM İçişleri Komisyonu tarafından Alt Komisyon'a sevk edildi.

HRW'nin üç eleştirisi

HRW'den yapılan açıklamada tasarı sert ifadelerle eleştirildi. Örgüt, tasarının insan hakları alanında yol açabileceği olumsuz etkilerin üç noktada yoğunlaştığına dikkat çekti. Tasarıyla polis yetkilerinin uygun güvenceler olmaksızın artırıldığını savunan HRW, valiler ve kaymakamlara polis soruşturmalarının yönlendirilmesine olanak tanıyan daha geniş yetkiler verilmesini eleştirdi. HRW, göstericilere verilen cezaların artırılacak olmasını da eleştirileri arasında saydı.

HRW'nin Türkiye uzmanı Emma Sinclair-Webb, "Hükümet zaten önceden de meclisten polisiye önlemlerle ilgili oldukça sorunlu yeni düzenlemeler çıkartmıştı. Şimdi de iç güvenlikle ilgili olarak kendi yetkilerini daha da artırmaya çalışıyor" dedi. TBMM'yi tasarı metninde değişiklik yapmaya çağıran Sinclair-Webb, "Meclis tasarıyı değiştirmeli ki, insanlar politik şiddetten olduğu kadar, keyfi devlet uygulamalarından da korunabilsinler" diye konuştu.

'Patlamaya hazır bomba'

Bu arada Ankara'da temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri de iç güvenlik yasa tasarısını eleştirdi. Piri, "Polis şiddeti yalnızca son çare olarak kullanılabilir, bu yüzden bu tür bir pakette en azından bu şekilde yansıtılması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

İç güvenlik yasa tasarısı muhalefet tarafından da eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök dün yaptığı açıklamada, iç güvenlik paketinin, Türkiye'nin geleceğine konulan bir ipotek olduğunu savunarak, "İç güvenlik paketi, tam bir bomba. Patlamaya hazır bir bomba şu an Meclis'tedir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

New YorkHaklarıVazifeSelahiyet KanunuBazı KanunKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı34;KasımTürkiye Büyük Millet MeclisiGüvenlik Paketi34;TBMMKomisyonuAlt KomisyonHRWTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24