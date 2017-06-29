Türkiye'ye iltica başvurusu azaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), perşembe günü yayınladığı "Uluslararası Göçe Bakışı 2017" başlıklı raporunda her ne kadar mülteci krizinin en yoğun günleri geride kalmış olsa da göçmenlerin gittikleri ülkelerde kalıcı olduğunu belirtti.

OECD'nin istihdam, iş ve sosyal ilişkilerinden sorumlu Stefano Scarpetta, OECD ülkelerine gidenlerin çoğunun savaş veya zulümden kaçtığını ve "belirli bir süre, özellikle anavatanları tekrar güvenli olana kadar kalacaklarına" dikkat çekti.

"Bu ülkeler göçmenlere yardım etmeye ve onların iş ve sosyal hayata entegre olmalarına odaklanmalı" diyen Scarpetta, ülkelerin iç politika ve uluslararası yardım konularını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

2016 yılında, 34 OECD üye ülkesine toplamda beş milyon kişinin göç ettiği belirtilen raporda, bu rakamın 2015 yılında 4.7 milyon olduğu ifade edildi.

En fazla iltica başvurusunun yapıldığı ülke olan Almanya, 2016 yılında toplamda 722 bin iltica başvurusu alırken, bunu 261 bin başvuru ile ABD ve 122 bin başvuru ile İtalya takip ediyor.

Türkiye'ye iltica başvuruları yüzde 42 azaldı

Türkiye ve Fransa, 78 biner başvuruyla dördüncü sırayı paylaşıyorlar.

Bu rakam Fransa için bir önceki seneden yüzde beşlik bir artış anlamına gelirken, Türkiye için yüzde 42'lik bir düşüş teşkil ediyor.

2015 yılında Türkiye'ye iltica talebinde bulunanların sayısı 133 bin 590 iken, bu rakam 2016 yılında yüzde 42 düşerek 77 bin 850 olmuş.

Almanya'da iltica talebinde bulunan kişilerin anavatanları sırasıyla Suriye, Afganistan ve Irak olurken, bu sıralama Türkiye'ye başvurularda Afganistan, Irak ve İran olarak gerçekleşti.

OECD ülkelerinde 2016 yılında içerisinde toplamda 1.6 milyon kişi iltica talebinde bulunmuşken, 1.5 milyon insan taleplerine olumlu cevap almış. Rapora göre başvuru yapılan ülkelerin üçte ikisi Avrupa ülkeleri.

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AFP/dpa/DÇ/ÖA/GA