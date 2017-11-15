Türkiye'ye iklim korumada "çok kötü" not

Bonn'da devam eden BM Dünya İklim Konferansı'nda Alman çevre örgütü Germanwatch, 56 ülke ve AB'nin iklimi korumaya yönelik performansını gösteren bir rapor açıkladı. Raporda son bir yılda iklimi korumak için en iyi performansı gösteren ülkeler sırası ile İsveç, Litvanya ve Fas oldu. Türkiye'ye iklim politikaları konusunda "çok kötü" not verilen listede 47'nci sırada yer aldı.

Raporda incelenen 56 ülke "çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü" olarak sınıflandırılıyor.

Hiçbir ülke "çok iyi" kategorisinde yer almayı başaramadığı için listede ilk üç sıra boş kaldı. Germanwatch, bunun nedenini incelenen 56 ülke ile AB'den hiçbirinin 2015 yılında Paris’de imzalanan İklim Anlaşması’nın öngördüğü hedeflere ulaşmamak için yeterince çaba sarf etmemesini gösterdi.

Türkiye'nin notu

Uzmanlar Türkiye'ye iklimi koruma performansı için 100 üzerinden 40,02 puan verdi. Raporda, Türkiye, düşük hedefler koymak, zayıf uygulama, ülke içinde yetersiz politik önlemler alma ve uluslararası iklim politikalarında zayıf performans göstermekle eleştirildi.

Türkiye’nin "çok kötü" notu almasında ayrıca sera gazı emisyonu ve enerji tüketimindeki artışın da etkili olduğu vurgulandı. Türkiye’nin yine de 56 ülke arasında 47’nci sırada yer bulmasını sağlayan olumlu gelişme ise yenilenebilir enerji konusundaki son yıllarda atılan olumlu adımlar etkili oldu.

Listede "iyi" notu alarak 74,32 puanla en iyi performansı gösteren İsveç’in ise bir sanayi ülkesi için düşük sera gazı emisyonuna sahip olduğu vurgulandı. İsveç’in ayrıca her yıl çok sayıda ağaç dikerek havadaki karbondioksit değerini neredeyse sıfıra indirdiği bildirildi.

İsveç’in 2045 yılına dek karbon nötrü olma hedefi koyması da ülkenin sıralamadaki konumuna büyük etkisi oldu.

Emisyon değeri en düşük ülke Fas

Listede İsveç’i takip eden ülke Litvanya oldu. Litvanya, özellikle yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artırılması ve uluslararası iklim politikaları olmak üzere her kategoride iyi not aldı.

Litvanya’yı ise Kuzey Afrika ülkesi Fas takip etti. Fas’ın son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisini büyük miktarda yatırım yaptığı vurgulandı. İncelenen ülkeler arasında kişi başına düşen ortalama emisyon değerinin en düşük olduğu ülkenin Fas olduğu açıklandı. Ayrıca Fas'ın gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla karbondioksit salınımının da yavaş arttığı kaydedildi.

Sıralamada Almanya, dünyanın en fazla kömür kullanıcısı olarak 22’inci sırada yer buldu ve "orta" notu aldı. Dünyanın en fazla karbondioksit salınımına yol açan Çin, 41'nci sırada "kötü" not ile yer alırken ABD ise "çok kötü" notu ile Türkiye’nin dokuz sıra gerisinde 56’ncı sırada yer buldu. Listede iklimi koruma konusunda en kötü performansı gösteren ülke ise Suudi Arabistan oldu.

Araştırmacılar bir yandan yenilenebilir enerjiler konusunda büyük yatırımlar yapılırken diğer yandan bu gelişmelerin artan karbondioksit salınımına karşılık veremediğine dikkat çekildi.

DW/dpa/KNA/AFP/BD/HS

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