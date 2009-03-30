Türkiye'ye iki kadın başkan

2009 Yerel Seçimlerinde şu ana kadar açılan sandıklarda ortaya çıkan tabloda Türkiye genelinde sadece 2 kadın belediye başkan adayının seçimi kazanmış olması dikkat çekti.



2009 Yerel Seçimlerinde şu ana kadar açılan sandıklarda ortaya çıkan tabloda Türkiye genelinde sadece 2 kadın belediye başkan adayının seçimi kazanmış olması dikat çekti. CHP'nin aynı zamanda Aydın milletvekili olan Aydın Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ve DTP'nin Tunceli Belediye Başkan Adayı Edibe Şahin seçimden zaferle ayrılan isimler oldu.



Çerçioğlu ve Şahin elde ettikleri seçim zaferiyle 200+ yerel seçim sonuçlarına göre seçimi kazanan iki kadın başkan adayı olmayı başardı.



