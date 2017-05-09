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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye ihracat için görüşmeler sürüyor

Alman savunma firması Rheinmetall'in TSK'ya ait Leopard tanklarının modernizasyonu için Alman Ekonomi Bakanlığı ile yakın temasta olduğu bildirildi.

09 Mayıs 2017 12:25

Alman savunma teknolojileri üreticisi Rheinmetall şirketinin TSK'ya ait Leopard tanklarının modernizasyonu konusunda Federal Hükümet ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Düsseldorf merkezli firmadan temsilcilerin konuyu son olarak 15 Mart 2017 tarihinde Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries ile yaptıkları görüşmede gündeme getirdikleri kaydedildi. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın, Sol Parti'nin konuyla ilgili yönelttiği soruya verdiği yanıtta görüşmeler teyit edildi.

Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesinin haberinde Rheinmetall CEO'su Armin Papperger'in 15 Mart'ta bizzat Bakan Zypries ile görüştüğü, 2014 yılından beri Rheinmetall temsilcileriyle Ekonomi Bakanlığı yetkilileri arasında toplam yirmi görüşme gerçekleştiği kaydedildi. Şirket temsilcilerinin Zypries'den önce görevi yürüten eski ekonomi bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de defalarca bir araya geldiği belirtiliyor.

Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti'nin sorusuna verdiği yanıtta silah ihracatının öncelikle şirketleri ilgilendiren bir karar olduğu belirtilerek, "Ancak silah ihracat kararlarında insan haklarına riayete özel önem verilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Rheinmetall CEO'su Papperger, Mart ayı sonunda yaptığı açıklamada, hükümetin bazı ihracat sözleşmelerine onayı beklettiğini belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BK,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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