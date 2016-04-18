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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye iadeler yeniden başladı

Yaklaşık iki hafta aranın ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı iadesine yeniden başlandığı bildirildi.

18 Nisan 2016 15:31


Athina 984 radyosunun haberine göre, iki hafta aranın ardından bugün Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan 45 Pakistanlı sığınmacıyı taşıyan bir tekne, Dikili'ye doğru yola çıktı.

Haberde, bugün Türkiye'ye toplam 150 sığınmacının iade edilmesinin planlandığı belirtildi.

Midilli'de protestolar

Radyo, çeşitli gruplar tarafından sığınmacıların Türkiye'ye iadesinin protesto edildiğini bildirdi. Habere göre, bir gösterici denize atlayarak teknenin demir almasını engellemeye çalıştı.

AB ile Türkiye arasında 20 Mart'ta kabul edilen anlaşmada, Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmayan veya başvuruları reddedilen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi üzerinde uzlaşmıştı. Anlaşma kapsamında şu ana kadar Türkiye'ye yaklaşık 300 sığınmacı geri gönderildi.

Sığınmacıların gönderilmesine, iltica başvurularının incelenmesinin uzun sürmesi nedeniyle ara verilmişti. Yunanistan, özellikle personel eksikliğinden yakınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YaklaşıkYunanistan TürkiyeAthinaYunanistan Midilli AdasıPakistanlıDikiliTürkiyeMartYunanistanDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/BK

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