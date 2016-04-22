Türkiye’ye iade edilen Asil Nadir serbest bırakıldı

İngiltere’nin önceki akşam Türkiye’ye iade ettiği Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.

1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından hakkında zimmetine para geçirme suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılan ve uzun yıllar KKTC’de yaşadıktan sonra 2010 yılında döndüğü Londra’da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, Türkiye’ye iade edilmişti. 5.5 yıldır cezaevinde bulunan Asil Nadir'in Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile saat 21.50'de Londra'dan İstanbul'a getirilmişti.

Hürriyet’in haberine göre, Nadir’in kız kardeşi Bilge Nevzat, ünlü iş adamının serbest kalmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Bilge Nevzat, Lefkoşa’da yaptığı açıklamada, Nadir’in (75) birkaç gün içinde Ada’ya gelmesinin beklendiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Yurduna dönmesi kardeşim için çok önemliydi. Yıllardır savaş veriyoruz. Kardeşimin dönmesi, ülkemiz için de çok iyi olacak. Geçmiş tecrübe ve bilgisiyle bu ülkeye katkıları devam edecektir. Geçen yıl ölen annemin son dileği de buydu. Annem rahat uyuyacak" dedi.

Nevzat ayrıca tahliye süreciyle ilgili olarak 4 kişiye teşekkür borçları olduğunu da kaydetti ve “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Ömer Altıntaş ve aile dostları iş insanı Cankut Bagana'ya teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye ile İngiltere arasında bir süredir gizlice süren Asil Nadir’in iadesi konusunun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında da ele alındığı da kaydedildi.