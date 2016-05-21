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Deutsche Welle

Türkiye'ye hak ihlali suçlaması

Almanya'daki mültecilere yardım örgütü Pro Asyl, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğunu öne sürdü. Örgüt, Türkiye ile AB arasındak anlaşmanın da feshedilmesini istedi.

21 Mayıs 2016 15:35


Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddia edildi. Almanya'da mültecilere yönelik çalışmalar yapan insan hakları örgütü Pro Asyl, Türkiye'nin sistematik olarak Suriyeli mültecilere karşı insan hakları ihlallerinde bulunduğunu öne sürdü ve Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının feshedilmesini istedi.

Almanya'da mültecilerle ilgili konularda çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Pro Asyl'ün yöneticisi Günter Burkhardt, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik iddialarda bulundu. Burkhardt, varılan anlaşma gereği Yunanistan ve Türkiye'deki mültecilere destek vermek amacıyla bu iki ülkede faaliyet gösteren avukatların edindiği bilgiler ışığında mültecilere yönelik temel hak ihlallerinin sistematik olarak sürdürüldüğüne dikkat çekti.

"Hukuki destek yetersiz"

Pro Asyl yetkilisi, avukatların Yunanistan'da yakalanan ve daha sonra Türkiye'ye iade edilen kaçak Suriyelilerin verdiği ifade tutanaklarında içinde bulundukları koşulların ve karşı karşıya oldukları tehlikenin boyutunun tam olarak araştırılmadan iadeye zorlandığının anlaşıldığını söyledi. Buna göre, Türkiye'ye iade edildikten sonra gözaltına alınan göçmenlerin de bu karara itiraz etme şansı bulunmuyor.

Burkhardt, mültecilere destek verecek avukat sayısının da yetersiz olduğuna dikkat çekerek "Midilli'de 3 bin sığınmacı tutulurken onların destek verecek tek bir avukatın bulunmaması kabul edilebilir bir durum değil" dedi ve sözlerini "Şimdiye kadar 13 sığınmacı iltica başvurusu incelemeye dahi alınmadan Türkiye'ye iade edildi" şeklinde sürdürdü.

"Hak ihlalleri sistematik"

Mültecilere karşı hak ihlallerinin Türkiye'de de sistematik olarak devam ettirildiğini belirten Burkhardt, Türkiye'de tutuklu bulunan sığınmacıların ülkelerine geri gitmeye zorlandıklarını ifade etti. Tutanaklara bunun "kendi rızalarıyla geri dönüyor" olarak geçtiğine dikkat çeken yetkili, aksi halde Türk yetiklilerin bu sığınmacılara hapiste kalmaya devam edecekleri tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Burkhardt, Türk yetkililerin bu ihlalleri hasıraltı ederek göstermelik birkaç vakayı AB'li yetkililere sunduğunu ileri sürdü. Pro Asyl ayrıca AB'li makamları da "işine gelmediği için" hak ihlallerini görmezden gelmekle suçladı. Burkhadt, "şimdiye kadar birçok kez temel hakların ihlal edildiği vakaları Alman makamlarına ilettik ama bir sonuç alamadık" diye konuşu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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