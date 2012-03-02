Türkiye'ye hafta sonu bahar havası hakim olacak

T24 - Türkiye genelinde görülen soğuk ve yağışlı hava bugün sona eriyor. Hafta sonu batı bölgelerde sıcaklıklar artacak. Doğu bölgelerde ise soğuk hava ve kar yağışı devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bugün Marmara Bölgesi'nin batısı ile Kıyı Ege dışında tüm yurt yağışlı geçecek. Yağışlar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer tüm yerlerde ise kar şeklinde olacak.

Tahminlere göre, özellikle bugünkü kar yağışları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olacak. Bu nedenle Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ düşme tehlikesi olduğundan vatandaşlardan ve ilgililerden dikkatli olmaları istendi.

Bugün iç bölgelerde rüzgarların kuzey, doğu bölgelerinde ise güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden kar yağışı ve yerde bulunan kar örtüsü nedeniyle tipi oluşabileceğinden özellikle karayollarındaki sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Soğuk ve yağışlı havanın 2 Mart Cuma gününe kadar etkili olmaya devam edeceği, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak, zamanla tüm yurtta 5-6 derece artacağı tahmin ediliyor.



Başkentte son durum



Ankara'da devam eden kar yağışının öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması, akşam saatlerinden itibaren de kaybetmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre olarak ölçüldüğü başkentte, hava sıcaklığının gün içinde en düşük eksi 2, gece saatlerinde ise eksi 9 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.



6 il için kar uyarısı



Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kar yağışının Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor.

Vatandaşlar ve ilgililerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.



Bulancak'ta okullar tatil, Giresun'da 172 köy yolu kardan kapalı



Giresun’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 172 köy yolunun ulaşıma kapanırken, Bulancak İlçesi’nde de ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 13, Alucra’da 15, Bulancak’ta 34, Çamoluk’ta 3, Dereli’de 28, Doğankent’te 5, Keşap’ta 9, Şebinkarahisar’da 50 ve Yağlıdere’de de 15 olmak üzere toplam 172 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların da sürdürüldüğü kaydedildi.