-Türkiye'ye güveniyoruz TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Jerzy Buzek, sadece Suriye'de değil Doğu Akdeniz genelinde birden fazla kıvılcım noktası bulunduğunu, bölgenin istikrara kavuşturulmasına yardım etmesi için Türkiye'ye güvendiklerini söyledi. TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerine hitap eden Buzek, Van'da yaşanan iki deprem sonrası hayatını kaybeden ve sorunlar yaşamaya devam edenlerle ilgili olarak başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini ifade etti. AB'nin temsilcisi olarak ikili ilişkiler açısından zor bir dönemde Türkiye'ye geldiğini dile getiren Buzek, Türkiye'nin katılım müzakerelerinin aylardan beri bir açmaz içerisinde olduğuna işaret etti. İleriye dönük adımlar atılabilirse bunun herkesin tercih edeceği ve her iki taraf için de faydalı olacak sonuçlar doğuracağını kaydeden Buzek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arap dünyasında, Ortadoğu'da giderek artan gerilimin Türkiye ve AB arasındaki yakın işbirliği ile çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü her ne kadar sizin ekonominiz iyi durumda bile olsa her iki yapının ekonomisinin de işliyor olması kanımca önem taşımakta. İşte bu bağlamda ikili konuları görüşmek ve çözümüne katkı sağlamak için ziyaretimi gerçekleştiriyorum." Buzek, Avrupa Parlamentosunun her zaman Türkiye'nin savunucusu olduğunu ve AB'nin genişlemesini desteklediğini bildirdi. Türkiye ile işbirliğininin geliştirilmesinin önemine değinen Buzek şunları kaydetti: ''Türkiye'nin güçlü demokratik geleneklerinin reformcu ve ilerici politikalarının ve aynı zamanda geride bıraktığımız yıllarda kaydettiği inanılmaz başarılarının anıtı niteliğinde olan bu yüce Mecliste konuşuyor olmaktan onur duymaktayım. Ben tüm bunlardan dolayı sizleri kutlamak istiyorum. Türkiye'nin gerçekten gurur duyması gereken pekçok husus var. Ekonominiz geride bıraktığımız 10 yıllık dönemde 3 kat büyüdü. Çok önemli sosyal reformlar hayata geçirdiniz. Örneğin sağlık hizmetleri tüm ülke nüfusunu kapsayacak şekilde geliştirildi." -Hem alkışlandı hep tepki aldı- Buzek'in bu sözleri Genel Kurulda tepkiye neden oldu. Bunun üzerine Buzek, ne söylendiğini anlamadığını belirterek, milletvekillerinin gülümsemelerinden bunun dostane bir tartışma olduğunu anladığını kaydetti. Buzek'in ''Laik demokrasiniz Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da otoriter yönetimlerden kurtulmak isteyen milyonlar için bir ilham kaynağı oldu'' sözleri ise salondaki AK Partili milletvekilleri tarafındna alkışlandı. Buzek, AB ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, ''AB komisyonunun entegrasyonun artırılmasından dış politikaya terörle mücadeleden ticarete ve vize koşullarının hafifletmesine kadar pek çok konuda ortaklığımıza yeni bir ivme kazandırması en büyük beklenti'' diye konuştu. Buzek, Türkiye'nin 19. yüzyılda Polonezköy'de Polonyalılar için güvenli bir alan yarattığını anımsatarak, bunun tam 180 yıl önce meydana geldiğine işaret etti. "Benim ülkemde herkes bu davranışı hatırlamakta ve anmakta" diye konuşan Buzek, benzer dayanışma ruhunun bugün Esad rejimine muhaliflere de gösterildiğini belirtti. Buzek, bunun uluslararası camiada önem taşıdığın kaydetti. Suriye'deki gelişmeler ışığında Avrupa ve Türkiye politikaları uyumlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, düşen bir diktatörlüğün hem tehlikeli hem de öngörülemez olabileceğini söyledi. Buzek, ''Sadece Suriye'de değil Doğu Akdeniz genelinde birden fazla kıvılcım noktası mevcut ve bölgenin istikrara kavuşturulmasına yardım etmesi için Türkiye'ye güvenmekteyiz'' diye konuştu.