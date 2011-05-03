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Yaşam

TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER HATAY (A.A)

03 Mayıs 2011 14:33

-TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER HATAY (A.A) - 03.05.2011 - Suriye'nin Lazkiye kentinden Hatay'ın Yayladağı sınırına geldikleri öğrenilen 16 kişinin bir süre bekledikten sonra geri döndükleri, kaçak geçen 1 kişinin ise çadır kente getirildiği öğrenildi. Dün Türkiye'ye geçebilmek için Suriye'nin Lazkiye kentinden Hatay'ın Yayladağı sınırındaki Güveççi köyü yakınlarına gelen ve aralarında bir ailenin de bulunduğu toplam 9 kişiye, gece saatlerinde 7 kişi daha katıldı. Sayıları 16'ya çıkan bu kişiler, bir süre bekledikten sonra geldikleri köylerine geri döndü. Bu arada, gece saatlerine sınırı kaçak geçen ismi açıklanmayan bir erkeğin de yakalanıp, Yayladağı'ndaki eski TEKEL binası bahçesine kurulan çadır kente getirildikleri ifade edildi. Dün, Türk vatandaşı oldukları belirlenen 4 kişinin ayrıldığı çadır kentteki misafirlerin sayısının ise 260'a çıktığı kaydedildi. Bu arada, çadır kentteki misafirlerin, haklarında verilecek kararı merakla bekleyişi sürüyor. Çadır kentteki yakınlarını görmeye gelen bazı kişilere ise birinci derece akraba olmadıkları gerekçesiyle izin verilmiyor.

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